Ivica Puljak: "HDZ zloporabljuje vjeru i domovinu kako bi učvrstio privilegije"

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak u novom nastavku serijala “Kako je podzemlje ponovo preuzelo Split?” optužuje vladajuću stranku za manipulaciju osjetljivim društvenim temama radi očuvanja moći.

U četvrtoj epizodi serijala, pod naslovom “Zloupotreba vjere i domovine”, Puljak kaže da HDZ i njemu bliske strukture godinama koriste vjeru, nacionalni identitet i Domovinski rat kako bi prikrili afere i zaštitili vlastite interese.

“Kad god žele nešto zamračiti ili učvrstiti svoje pozicije, uhvate se najzahvalnijih tema – vjere i domovine. Počnu s tim da su ugroženi. Jedini koji profitiraju u ovoj zemlji su oni, ali eto – oni su ugroženi”, poručuje Puljak.

Prema njegovim riječima, riječ je o dobro organiziranoj mreži moćnika, često materijalno dobrostojećih i privilegiranih, povezanih s HDZ-om i umreženih kroz razna udruženja. “Njima pomažu režimski mediji, a obične ljude je najlakše zaplašiti povratkom u prošlost ili neizvjesnom budućnošću”, navodi splitski gradonačelnik.

Ističe kako ne želi generalizirati, ali HDZ opisuje kao stranku oportunista. Dio članova, kaže, ondje je iz egzistencijalnih razloga, pod pritiskom ucjena, no smatra da se veze s tom organizacijom moraju kidati.

Puljak poziva građane na “volju, hrabrost i strpljenje”, naglašavajući da se promjene ne mogu dogoditi preko noći:

“Bit će pobjeda i poraza, uspona i padova, ali se uvijek vrijedi boriti za bolje društvo. Za puno bolju Hrvatsku trebat će nam par desetljeća – i to ako počnemo danas.”ž

Ipak, ostaje optimist. Podsjeća da u Hrvatskoj postoji velik broj ljudi koji vjeruju u pravednije društvo, iskreni branitelji i kršćani koji ne traže privilegije, nego jednakost i pravednost. “Problem je što su takvi ljudi tihi i slabo vidljivi, pa izgleda kao da ne postoje. Borba za budućnost je borba da se čuje i njihova strana. Što glasnije”, zaključuje Puljak.