Ivica Kusić više nije na čelu Porezne uprave Splitsko-dalmatinske županije: "Sporazumno smo raskinuli ugovor, na moj zahtjev"

Ivica Kusić od danas više nije pročelnik Porezne uprave Splitsko-dalmatinske županije. S današnjim danom ta mu funkcija prestaje, a jučer mu je bio posljednji radni dan.

To je za Dalmaciju Danas potvrdio sada već bivši šef Porezne uprave u SDŽ. "Istina je, od danas više nisam šef Porezne uprave, jučer mi je bio zadnji radni dan. Sporazumno smo raskinuli ugovor, na moj zahtjev. Već 20 godina radim u Poreznoj upravi od čega sam na čelnoj poziciji 10 godina. Došlo je vrijeme za nove izazove i od danas više nisam državni službenik te se želim baviti privatnim biznisom. To je bila isključivo moja želja. Nadam se da sam u dva desetljeća rada u Poreznoj upravi ostavio dobar dojam među kolegama i zaposlenicima", otkrio nam je Ivica Kusić.

Podsjetimo, Kusić je dugogodišnji istaknuti član HDZ-a na razini Splitsko-dalmatinske županije. Trenutno je član Županijskog odbora HDZ-a u SDŽ, na čijem je čelu tek odnedavno Ante Mihanović, a u prošlom sazivu bio je vijećnik HDZ-a u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije.