Ivica je kroz suze rekao da će godinama štedjeti za novu prikolicu, a onda se javio potpuni stranac i napravio nešto nevjerojatno

Veliki požar koji je pogodio omiško područje iza sebe je ostavio golemu materijalnu štetu, ali usred prizora uništenja pojavila se i priča o ljudskoj dobroti koja je mnoge dirnula. Među stanovnicima kojima je vatra odnijela gotovo sve je Ivica Tafra iz Stanića. U požaru je ostao i bez radionice, a njegova životna situacija bila je teška i prije katastrofe. Zbog narušenog zdravlja već je teško prikupljao novac za potrebne lijekove, a nakon požara našao se pred još većim problemima.

U suzama govorio o onome što je izgubio

Reporterka RTL-a Marina Brcković razgovarala je s Ivicom u Stanićima, gdje je tijekom javljanja uživo teško skrivao emocije. Posebno ga je pogodio gubitak nove prikolice koju je uspio kupiti prije požara. Iako je ostao bez mnogo toga, poručio je da neće odustati te da će ponovno štedjeti kako bi jednoga dana kupio drugu. U emotivnom trenutku rekao je čak da će se odreći svega kako bi ponovno došao do prikolice.

Pritom je pokazao koliko mu je važno da pomoć koju primi ne bude na štetu nekoga drugoga. Poručio je da će pomoć prihvatiti samo od ljudi koji si to mogu priuštiti i koji zbog njega neće ostati bez onoga što je potrebno njima i njihovim obiteljima.

Osiguran mu je smještaj, stiže i pomoć za obnovu

Volonter Crvenog križa Damir Kulušić otkrio je da je za Ivicu pronađen smještaj u Supetru, gdje bi trebao dobiti sve potrebno. Pronađena je i građevinska tvrtka koja bi mu trebala pomoći u obnovi kuće.

Kulušić i njegova obitelj od prvog su dana uključeni u pomoć stanovnicima pogođenima požarom. Njegov sin Marin stigao je iz Austrije, a zajedno sa sestrom uključio se u dopremanje vode, deka i drugih potrepština u prihvatni centar. Požar je, prema informacijama RTL-a, zahvatio oko 60 domova na omiškom području. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić najavio je ubrzavanje postupka prijave štete kako bi se razmjeri katastrofe što prije utvrdili.

A onda je stigla vijest kojoj se Ivica nije mogao nadati

Nakon što je njegova priča prikazana u RTL-u Danas, dogodio se veliki preokret. Javio se čovjek koji je odlučio Ivici pokloniti novu prikolicu. Darivatelj je redakciji poznat, ali nije želio da se njegovo ime javno objavi. Nakon što je Ivica kroz suze govorio kako će ponovno godinama štedjeti svaki euro za ono što mu je vatra oduzela, anonimni čovjek odlučio je njegovu brigu riješiti jednim velikim humanim potezom. U danima nakon katastrofalnog požara, dok se zbraja šteta i stanovnici pokušavaju ponovno stati na noge, ova priča pokazala je koliko pomoć potpunih stranaca može značiti čovjeku koji je u nekoliko trenutaka ostao gotovo bez svega.