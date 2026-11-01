Ivica Bubalo: "Stadion na Poljudu treba se zvati Stadion Miše Kovača"

Poznati hrvatski estradni menadžer Ivica Bubalo oglasio se na društvenim mrežama s prijedlogom da se stadion na Poljudu preimenuje u čast legendarnog hrvatskog pjevača Mate Miše Kovača, koji je preminuo u subotu, 31. listopada 2026. godine.

"Dileme više nema! Stadion na Poljudu treba se zvati Stadion Miše Kovača", napisao je Bubalo.

Njegova objava dolazi dan nakon smrti jednog od najpopularnijih hrvatskih pjevača, čiji su život i karijera bili snažno povezani s Dalmacijom, Splitom i Hajdukom.

Mate Mišo Kovač preminuo je 31. listopada u Splitu, u 86. godini života. Rođen je 16. srpnja 1941. godine u Šibeniku, a tijekom višedesetljetne glazbene karijere prodao je više od 20 milijuna nosača zvuka i ostavio neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Poljud se već oprostio od Miše

Posebno emotivne scene zabilježene su u subotu na Poljudu, gdje je tijekom utakmice Hajduka i Gorice objavljena vijest o njegovoj smrti. Tisuće navijača zapjevale su njegove pjesme, odajući počast čovjeku koji je desetljećima bio veliki navijač splitskoga kluba.

Mišo je s Hajdukom bio povezan i glazbom, a njegova pjesma "Ja ne mogu drugo nego da ga volim", koju je izveo sa Sašom Antićem, postala je jedan od prepoznatljivih navijačkih napjeva.