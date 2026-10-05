Ivica Bubalo bez dlake na jeziku: "Zašto šute glazbenici? Danas ih plaćaju gradovi i turističke zajednice"

Poznati estradni menadžer Ivica Bubalo ponovno je otvorio pitanje stanja na domaćoj glazbenoj sceni, ovoga puta u kontekstu Splitskog festivala. U svojoj objavi posebno se zapitao zašto, kako tvrdi, brojni poznati glazbenici o toj temi ne žele javno govoriti.

Bubalo navodi kako su mu samo dvije vrhunske glazbenice i jedan glazbenik dopustili da ih imenuje uz odgovor na pitanje koje je postavio: "Zašto šutimo?".

U nastavku je iznio svoje viđenje odnosa na estradi, usporedivši položaj izvođača sa sportskim ligama.

"Kao što imamo u nogometu, košarci, rukometu i drugim sportovima prvu, drugu i treću ligu, tako se svrstavaju i pjevači i pjevačice prema broju nastupa, honorarima, posjećenosti i zastupljenosti u medijima", poručuje Bubalo.

Pritom ponovno postavlja pitanje zašto, prema njegovu mišljenju, izvođači uglavnom šute.

Bubalo smatra da jedan od razloga treba tražiti u velikim promjenama na tržištu glazbenih nastupa. Tvrdi da izvođači danas mogu zarađivati višestruko više nego prije deset ili 15 godina te da se promijenila i struktura onih koji njihove nastupe financiraju.

Prema njegovim riječima, prije desetak ili 15 godina glazbenike su u velikoj većini slučajeva plaćali vlasnici klubova i menadžeri ili su izvođači nastupe organizirali u vlastitoj režiji.

"A sada tih 90 posto plaćaju turističke zajednice i gradovi", tvrdi Bubalo.

Posebno kritizira način na koji se, prema njegovu mišljenju, u pojedinim sredinama dogovaraju honorari za nastupe.

„Kod većine gradova i turističkih zajednica – koliko pitaš, toliko ti daju“, navodi Bubalo, dodajući i tvrdnju da politička pripadnost ili bliskost u nekim slučajevima može imati ulogu pri angažiranju izvođača.

Svoju poruku završio je kratkim pozivom: "Samo pitaj – pitaj..."