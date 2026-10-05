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Ivica Bubalo bez dlake na jeziku: "Zašto šute glazbenici? Danas ih plaćaju gradovi i turističke zajednice"

Poznati estradni menadžer tvrdi da izvođači danas mogu zarađivati višestruko više nego prije deset ili 15 godina

Poznati estradni menadžer Ivica Bubalo ponovno je otvorio pitanje stanja na domaćoj glazbenoj sceni, ovoga puta u kontekstu Splitskog festivala. U svojoj objavi posebno se zapitao zašto, kako tvrdi, brojni poznati glazbenici o toj temi ne žele javno govoriti.

Bubalo navodi kako su mu samo dvije vrhunske glazbenice i jedan glazbenik dopustili da ih imenuje uz odgovor na pitanje koje je postavio: "Zašto šutimo?".

U nastavku je iznio svoje viđenje odnosa na estradi, usporedivši položaj izvođača sa sportskim ligama.

"Kao što imamo u nogometu, košarci, rukometu i drugim sportovima prvu, drugu i treću ligu, tako se svrstavaju i pjevači i pjevačice prema broju nastupa, honorarima, posjećenosti i zastupljenosti u medijima", poručuje Bubalo.

Pritom ponovno postavlja pitanje zašto, prema njegovu mišljenju, izvođači uglavnom šute.

Bubalo smatra da jedan od razloga treba tražiti u velikim promjenama na tržištu glazbenih nastupa. Tvrdi da izvođači danas mogu zarađivati višestruko više nego prije deset ili 15 godina te da se promijenila i struktura onih koji njihove nastupe financiraju.

Prema njegovim riječima, prije desetak ili 15 godina glazbenike su u velikoj većini slučajeva plaćali vlasnici klubova i menadžeri ili su izvođači nastupe organizirali u vlastitoj režiji.

"A sada tih 90 posto plaćaju turističke zajednice i gradovi", tvrdi Bubalo.

Posebno kritizira način na koji se, prema njegovu mišljenju, u pojedinim sredinama dogovaraju honorari za nastupe.

„Kod većine gradova i turističkih zajednica – koliko pitaš, toliko ti daju“, navodi Bubalo, dodajući i tvrdnju da politička pripadnost ili bliskost u nekim slučajevima može imati ulogu pri angažiranju izvođača.

Svoju poruku završio je kratkim pozivom: "Samo pitaj – pitaj..."

 

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