Ivanišević zagrmio o Hajduku uoči utakmice sezone: "Potpisao bih odmah"

Na splitskim Firulama ovih dana vlada prava teniska groznica. Od 17. do 29. kolovoza održava se Tennis Summer by Goran Ivanišević, međunarodni teniski kamp koji je u Split doveo mlade tenisače iz Hrvatske, ali i brojnih europskih zemalja.

Ipak, između treninga, priče o mladim talentima i budućnosti splitskog sporta, Goran Ivanišević dotaknuo se i teme koja danas posebno zaokuplja Split – Hajduka i njegove europske utakmice. Njegova poruka bila je više nego jasna. "Iskreno, ja bih potpisao sad da Hajduk u sljedećih deset godina uvijek bude u nekoj grupi europskog natjecanja, a nemoj da budemo prvaci Hrvatske! Jer tu je lova, tu su velike utakmice i to je za naše mlade igrače nekakav izlog za prodaju", kazao je Ivanišević.

"Hajduk igra sudbonosne utakmice svakih 20 godina"

Uoči večerašnjeg velikog europskog dvoboja Hajduka s Rakówom, Ivanišević se prisjetio i svojih hajdučkih emocija, ali i proslave posljednje titule Bijelih u Varaždinu. "Hajduk stvarno igra neke sudbonosne utakmice svakih 20 godina! A dobro, ajmo reći da je ovo utakmica za spašavanje nekakve sezone i financija", rekao je Ivanišević.

Za njega europski iskorak Hajduka nije samo pitanje prestiža. Smatra da redovito igranje ozbiljnih europskih utakmica može donijeti novac, ali i otvoriti vrata mladim igračima. "To nama treba – veliki klubovi, velike utakmice, veliki mečevi i onda će i ova djeca biti bolja", poručio je. Ivanišević dobro zna što znači velika sportska pozornica. Upravo zato smatra da bi kontinuitet nastupa u Europi za Hajduk imao golemo značenje, čak i kada bi cijena toga bila čekanje na domaću titulu.

Firule ponovno pune mladih tenisača

Glavna priča ovih dana ipak je tenis. Kamp na Firulama okupio je velik broj mladih igrača, dok roditelji s tribina prate njihove treninge i nadaju se da se među njima možda skriva neko buduće veliko ime svjetskog tenisa.

Ivanišević ističe kako mu povratak na Firule uvijek budi posebne emocije. "Dobro, meni je ovdje kad dođem kao da nikada nisam ni otišao. Malo su drugi ljudi, druga dimenzija, drugo upravljanje, ali ovo je moj klub. Ovdje sam ja odrastao, ovdje se nisam samo igrao tenisa – tu sam na POŠK-u naučio skakati na glavu, plivati i sve to", kazao je.

Posebno ga veseli što su u Split stigla djeca iz Bugarske, Rumunjske, Srbije i Crne Gore, uz domaće mlade tenisače. "Lijepo je organizirati kamp, lijepo je vidjeti djecu da su tu i da uživaju. Drugi tjedan prolazi dobro, prvi je prošao odlično", rekao je.

U radu sudjeluje velik broj teniskih i kondicijskih stručnjaka, među kojima su Joško Silić, Ante Bonačić, Petar Bubalo, Marino Jakić, Jerko Brkić i drugi. Ivanišević, međutim, ne želi biti samo ime na plakatu. "Ako ja nešto radim i tu je moje ime, ne volim da drugi odrađuju za mene. Idem s terena na teren, želim svakome pružiti maksimum i pokazati im. Rekao sam im – koje god pitanje imaju, neka me pitaju", istaknuo je. Kaže kako u nekoliko dana nitko ne može od mladog tenisača napraviti potpuno novog igrača, ali cilj je ponuditi znanje koje će kasnije nastaviti razvijati.

"Ne možeš ti u pet dana, nemam ni čarobni štapić, ali cilj je da sa svojim trenerima odavde izađu bolji i da rade na tome što im se pokaže."

Posebna pažnja posvećuje se izgradnji poena, obrambenoj i napadačkoj igri, ali i sposobnosti igrača da ono što nauče na treningu prenesu u pravi meč. "Talent je sve – i etika rada, i ruka, i sve kako tko odigra poen. To se vidi već od malih nogu", naglašava osvajač Wimbledona.

Spektakl na Prokurativama za stradale u požaru kod Omiša

Veliki završetak teniskog ljeta u Splitu slijedi u subotu, 29. kolovoza, kada će na Prokurativama biti postavljen pravi teniski teren, a Ivanišević će odigrati egzibicijski susret protiv Borne Ćorića. No rezultat će toga puta biti najmanje važan. "Ćorkan i ja! Spreman je i želio bih mu zahvaliti što uopće pristaje igrati, ali tenis tu uopće nije važan. Važno je da svi dođu, da se prikupi što više sredstava za Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru", poručio je Ivanišević. Nakon tenisa slijedi i glazbeni dio večeri, uz nastupe Jasne Zlokić te Tončija Huljića i Madre Badesse.

Ivanišević se osvrnuo i na stanje sportske infrastrukture u Splitu. Smatra da grad koji je iznjedrio toliko velikih sportaša mora nastaviti ulagati u uvjete za nove generacije. "Neke dvorane stoje još od Mediteranskih igara, treba se ulagati. I naši tenisači idu igrati tenis u Zagreb zbog toga što nemamo zimskih terena", upozorio je.

Ipak, u budućnost splitskog sporta ne sumnja. "Split je poznat po talentima, po sportu, po svemu, tako da bi bila šteta da to zamre. Ali nikad to neće zamrijeti jer uvijek ima ljudi, uvijek ima entuzijazma i dok toga ima, bit će i splitskog sporta", zaključio je Ivanišević.