Ivanišević "zaglavio" u zračnoj luci, još veći problem spriječio je poznati Splićanin

Proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević zbog poteškoća u polijetanju aviona nije mogao nastupiti na ovom sportskom događaju.

Ivanišević je ostao zadržan u zračnoj luci u Puli nakon što njegov zrakoplov nije poletio prema predviđenom redu letenja, čime je postalo nemoguće pravovremeno realizirati planirani transfer u Međugorje.

Organizatori su odmah reagirali i osigurali vrhunsku zamjenu za legendarnog tenisača. Umjesto Ivaniševića, na teren u Međugorju istrčao je Mate Pavić, koji stiže u top formi, nakon što je prije samo tri dana igrao finale muških parova na Wimbledonu u paru s Marcelom Arévalom, javlja Sportklub.

Zbog ovih izvanrednih okolnosti i naknadne promjene u sastavu, početak ekshibicijskog meča parova – u kojem je uz Pavića nastupio Novak Đoković, Marin Čilić i domaćin Ivan Dodig – neznatno je odgođen. Meč je započeo u 19:30 sati umjesto u prvotno planiranih 19:00 sati.