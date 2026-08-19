Ivanišević sprema spektakl na Žnjanu, a onda su se javila i njegova djeca: Pogledajte što su Amber, Emanuel i Oliver poručili tati

Žnjan će ove subote postati velika teniska i dječja pozornica. U sklopu manifestacije "Tennis Summer by Goran Ivanišević" održat će se Kids Day, a mališani će dobiti priliku upoznati i zaigrati tenis s jednom od najvećih legendi hrvatskog sporta – Goranom Ivaniševićem.

Program će se održati ove subote od 17 do 19 sati na teniskim terenima na Žnjanu, a organizatori pozivaju roditelje da povedu djecu, obuku im udobnu obuću i pripreme ih za dva sata sporta, igre i zabave. Mali sportaši imat će priliku okušati se u tenisu uz Ivaniševića i trenere Teniskog kluba Split 1950. Pokazat će im neke od teniskih majstorija, podijeliti savjete, a tko zna – možda upravo na Žnjanu bude otkriven i neki budući veliki teniski talent.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Tennis Summer Academy by Goran Ivanišević (@tennissummerbygoranivanisevic)

Nije sve samo u tenisu

Organizatori su pripremili i bogat zabavni program pa će djeca, osim tenisa, moći uživati u kreativnom bojanju, igrama s kineskim štapićima, cornholeu, face paintingu i brojnim drugim iznenađenjima.

Roditelji pritom ne moraju brinuti o teniskoj opremi. Rekete i loptice osigurao je Teniski klub Split 1950. A oni koji ove subote ne uspiju stići na Žnjan dobit će još jednu priliku. Novo izdanje Kids Daya održat će se 29. kolovoza na Prokurativama, od 18 do 19 sati. Upravo će taj dan biti posebno zanimljiv jer će nakon dječjeg programa uslijediti veliki humanitarni teniski spektakl.

Ivanišević protiv Ćorića za humanitarni cilj

Na Prokurativama će se od 20 sati odigrati humanitarni ekshibicijski meč Gorana Ivaniševića i Borne Ćorića.

Cijela priča imat će snažnu humanitarnu dimenziju – sav prihod od prodanih ulaznica namijenjen je pomoći Omišu i svima koji su stradali u katastrofalnom požaru. Nakon teniskog dvoboja zabava se nastavlja koncertima Jasne Zlokić te Tončija Huljića i Madre Badesse.

Tati stigla posebna podrška

Uoči velikog događaja Ivaniševiću je stigla i možda najvažnija podrška – ona njegove djece. Amber (23), Emanuel (18) i Oliver (7) javili su se i podržali svog tatu uoči sportskog i humanitarnog spektakla. Njihove poruke dodatno su zagrijale atmosferu pred događaj koji će krajem kolovoza na jednom mjestu spojiti tenis, zabavu, obitelj i humanitarnu akciju.

Prva postaja ipak je Žnjan. U subotu od 17 sati tereni će biti prepušteni najmlađima, a uz Gorana Ivaniševića možda će upravo netko od njih napraviti svoje prve teniske korake.

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