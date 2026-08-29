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Ivanišević oduševio pune Prokurative: Tenisom i glazbom prikupljeno 32.650 eura za Omiš

Završetkom teniskog programa nije završila i večer na Prokurativama. Pred publikom je zapjevala Jasna Zlokić, a potom su atmosferu nastavili podizati Tonči Huljić i Madre Badessa
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Vrhunac se projekta „Tennis summer by Goran Ivanišević" održao u subotu, 29. kolovoza na splitskim Prokurativama, povodom 25. obljetnice Ivaniševićevog osvajanja Wimbledona i završetka kampa. Upravo su Prokurative posebna lokacija jer su povezane s velikim dočekom koji je Ivanišević imao nakon osvajanja Wimbledona 2001. Središnji je događaj humanitarne večeri bio meč Gorana Ivaniševića i Borne Ćorića, koji je prihvatio poziv unatoč oporavku od ozljede.

Kasnije se Ivaniševiću i Ćoriću na terenu pridružila i Iva Majoli, jedna od najvećih hrvatskih tenisačica, gdje se  igralo u parovima, što je dodatno pridonijelo atmosferi. 

 

Sav prihod od ulaznica namijenjen je  pomoći Omišu, a završnici je nazočio i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je svojim dolaskom podržao humanitarnu inicijativu.

Trudom svih posjetitelja, sponzora i organizatora za stradali Omiš, prikupio se impresivan završni iznos od 32.650 €.

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Nakon tenisa stigla glazba

Prepune tribine i ogromna podrška publike bile su još jedan podsjetnik važnosti zajedništva i solidarnosti.

Nakon teniskog dijela večer se nastavila glazbenim programom. Publiku su zabavljali Jasna Zlokić te Tonči Huljić i Madre Badessa.

Ovaj je humanitarni događaj na Prokurativama pokazao da sport u Splitu ima veliku moć spajanja ljudi.

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