Ivanišević i Ćorić večeras na Prokurativama igraju za Omiš, pridružuje im se i Iva Majoli

Splitske Prokurative večeras će postati velika teniska pozornica. Goran Ivanišević i Borna Ćorić od 20 sati odigrat će egzibicijski meč humanitarnog karaktera, a sav prihod bit će namijenjen požarom pogođenom Omišu.

Teniskom dvojcu pridružit će se i Iva Majoli, a program je dio spektakla pod nazivom „25 godina Wimbledona“, kojim se obilježava četvrt stoljeća od Ivaniševićeva povijesnog osvajanja Wimbledona.

Nakon tenisa slijedi glazbeni program

Večer na Prokurativama neće završiti posljednjim teniskim poenom. Nakon sportskog dijela publiku očekuju nastupi Jasne Zlokić te Tončija Huljića i Madre Badesse.

Preostale ulaznice dostupne su po cijeni od 15 eura.

Organizatori su se pripremili i za moguću kišu. Zbog nestabilnih vremenskih uvjeta teniski teren na Prokurativama je pokriven kako bi sve bilo spremno za večerašnji spektakl.