"Ivane, ako vidiš ovu objavu, javi se": Pogledajte kakvu je ponudu dobio mladić koji je zaustavio vandala u Međugorju

Gestu 27-godišnjeg Ivana Vučića, koji je zadržao muškarca osumnjičenog za vandalizam u Međugorju do dolaska policije, mnogi su ocijenili hrabrom i vrijednom pohvale. Dok mu brojni građani na društvenim mrežama upućuju riječi podrške, jedan Dubrovčanin odlučio je zahvalnost pokazati na poseban način.

Naime, poznati ugostitelj Marin Medak na Facebooku je objavio kako se javio gospodin Pero iz Dubrovnika koji želi Ivana počastiti besplatnim ljetovanjem u svom apartmanu.

„Molimo sve koji poznaju Ivana Vučića da mu prenesu ovu poruku ili ga označe u komentarima. Javio se gospodin Pero iz Dubrovnika koji ga želi počastiti ljetovanjem u svom apartmanu. Ivane, ako vidiš ovu objavu, javi se u inbox ili u komentare kako bismo vas povezali“, napisao je Medak.

Podsjetimo, Ivan Vučić je zadržao 31-godišnjeg državljanina Poljske nakon što je na Brdu ukazanja oštetio nekoliko kipova te zapalio vanjski oltar crkve svetog Jakova.