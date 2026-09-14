Ivana Zelić predstavila tim za Split 3: "Ne krećemo ispočetka, nastavljamo ono što smo zajedno započeli"

Ususret kotarskim izborima u Splitu, koji će se održati u nedjelju, 27. rujna, predsjednica Gradskog kotara Split 3 Ivana Zelić (HDZ) predstavila je tim s kojim izlazi pred stanovnike ovog splitskog kvarta.

Zelić je u objavi naglasila kako ekipu okupljaju različita iskustva i ideje, ali zajednički cilj – nastavak rada na poboljšanju kvalitete života na Splitu 3.

"Iza nas su godine rada"

"Ovo smo mi. Tim za Split 3. Različiti ljudi, različita iskustva i ideje, ali isti cilj – da naš kvart bude još bolje mjesto za život", poručila je Zelić. Osvrnula se i na dosadašnji mandat, istaknuvši projekte, inicijative i komunikaciju sa stanovnicima kvarta. "Iza nas su godine rada, brojni projekti, inicijative, razgovori sa susjedima i puno malih i velikih stvari koje smo zajedno pokrenuli i napravili", navela je. Istodobno je priznala da nisu ostvareni svi zacrtani ciljevi te najavila nastavak rada. "Nismo uspjeli sve. Još puno toga želimo napraviti. Ali jedno se kroz sve ove godine nije promijenilo – volja, upornost i ljubav prema našem kvartu", poručila je Zelić.

"Poznajemo Split 3, njegove ljude i probleme"

Naglasila je kako na izbore 27. rujna izlaze kao tim koji dobro poznaje svakodnevne probleme stanovnika Splita 3, ali i mogućnosti za daljnji razvoj kvarta. "Na izbore 27. rujna izlazimo kao tim. Tim koji poznaje Split 3, njegove ljude, probleme, ali i njegov potencijal", napisala je. Za kraj je poručila kako njihov izborni nastup ne predstavlja novi početak, već nastavak dosadašnjeg rada.

"Ne krećemo ispočetka. Nastavljamo ono što smo zajedno započeli. Za naš kvart. Za naše susjede. Za Split 3. 27.9. – vidimo se!", zaključila je Ivana Zelić.