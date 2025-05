Ivana Ninčević Lesandrić pozvala birače da izađu na izbore: "Sada je prilika da nakon 32 godine pobijedimo HDZ u Splitsko-dalmatinskoj županiji"

Kandidatkinja za županicu Splitsko-dalmatinske županije Ivana Ninčević Lesandrić pozvala je građane da u nedjelju izađu na izbore.

"Danas svi znamo da se HDZ u Splitsko-dalmatinskoj županiji može pobijediti, ali to neće doći samo od sebe. Prema svi relevantnim anketama u drugom krugu samo je jedna kandidatkinja koja u toj borbi može pobijediti HDZ, a to sam ja. Zato vas pozivam da to omogućimo. Danas je vrijeme kada svatko od nas treba stati i pogledati se u ogledalo i upitati - jel zaista želimo još četiri godine istoga ili je vrijeme da kažemo dosta je? Sada je trenutak istine i sada je prilika da nakon 32 godine pobijedimo HDZ u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prvi korak do te pobjede je da uđem u drugi krug i idemo zajedno to u nedjelju i napraviti", kazala je pred zgradom županije.

Komentirala je kampanju.

"Dala sam sve od sebe u ovoj kampanji, pokazala građanima što im nudim, na koji način ću se uhvatiti u koštac s tim i da sam spremna raditi i to sve napraviti sa svojim timom", kaže.

Evo što je poručila biračima:

"18. svibnja izađite na izbore i zaokružite 4 za županicu Ivanu Ninčevićm Lesandrić. Vrijeme je da ova županija postane mjesto jednakih prilika za svih, a ne samo za privilegirane".

Ankete ne želi komentirati.

"Ne komentiram ankete koje su bez izvora i koje su bez uzorka. Dakle, ankete koje netko plasira, a nisu relevantne, pitanje je uopće da l' su napravljene i stvarno ih nema smisla komentirati. One ankete koje su rađene od agencija koje se bave s tim i koje su stručne za to, u tim anketama sam ja daleko ispred svih u drugom krugu", kaže nam za kraj kandidatkinja za županicu.