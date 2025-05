Ivana Ninčević Lesandrić: "Imamo prednost u drugom krugu"

Kandidatkinja za županicu splitsko-dalmatinsku Ivana Ninčević Lesandrić bila je gošća u N1 Studiju uživo. Razlika iz prvog kruga, kaže Lesandrić, više nije tako velika.

"U prednosti smo, a imamo i ankete koje od početka govore da u drugom krugu smo aktualni župan i ja na 45, 46, bit će gusto", govori.

Na pitanje je li je iznenadila podrška Mosta, Lesandrić kaže da joj je u vrijeme kad je bila saborska zastupnica odgovarao tadašnji model Mosta i otkriva zašto se razišla s njima. "Razišli smo se jer sam ja odmah najavila da će moj mandat trajati jedan mandat", kaže.

"Idemo prvo pobijediti u drugom krugu, lako ćemo poslije", kaže na pitanje računa li kao županica ipak na više od jednog mandata.

"Građani trebaju shvatiti da imamo povijesnu priliku promijeniti smjer kojim ova županija ide. Sad imamo tu priliku, oporba se ujedinila i birači 1. lipnja trebaju izaći u što većem broju jer je tako veća šansa da ćemo nešto zaista i promijeniti", kaže.

Podsjeća i da je od početka pozivala cijelu oporbu da se ujedini. "Drugi krug, druga pravila, ovo je povijesna prilika da se napravi novi korak u našoj županiji", govori.

Prljava kampanja

Ninčević Lesandrić kaže da prljava kampanja nije njezin stil i da smatra da je samo pozitivni dijalog način za promjene. "Godinama slušamo te ružne kampanje. U mom slučaju jedina prljava kampanja je bila ona koja se odvijala na meni. Pozitivna sam osoba i uvijek pokušavam naći nešto pozitivno. I samo pozitivnim dijalogom smatram da možemo promijeniti stvari u našoj županiji", kaže.

"Onog trena kad se ustanovilo da je to bila uhodana administrativna praksa za sve ostale, ljudi su shvatili da to nema nikakve veze s aferom. To je zaista bila prljava podvala, ali OK, znamo svi što se događa u kampanji. Kad se nakon 32 godine pojavi netko tko može pobijediti, a oni županiju gledaju kao svoje vlasništvo, sama pomisao da će doći netko tko će raditi transparentno i napraviti reviziju, jasno je da im to ne odgovara, da im odgovara, napravili bi to sami u ove 32 godine", govori na pitanje o aferi s kućom njenog supruga.

Blaženko Boban potpuno je siguran u svoju pobjedu u drugom krugu. "To je njegovo pravo, ali mislim da će građani ipak odlučiti", kaže Ninčević Lesandrić.

