Ivana Ninčević Lesadrić: "Tata je ovu tablu donio iz rata, s njom smo odrasli"

Nekadašnja kandidatkinja za županicu Splitsko-dalmatinske županije Ivana Ninčević Lesandrić prisjetila se na društvenim mrežama 5. kolovoza 1995. godine i pobjedničke vojno-redarstvene operacije "Oluja". Objavila je fotografiju svojega oca i table koju je nakon rata donio kući, a koja je u njihovoj obitelji ostala trajni podsjetnik na slobodu, žrtvu i zahvalnost prema domovini.

"Zamislite tu sreću nakon pet godina rata"

U emotivnoj objavi Ninčević Lesandrić opisala je osjećaje svojega oca, koji je, kako je navela, bio hrvatski dragovoljac od prvoga dana rata.

"Zamislite samo tu sriću i taj osjećaj u tom trenutku, nakon pet godina rata, kao dragovoljac od prvog dana. Mislim da će taj osjećaj nositi cili život svaki od njih, svaki dan", napisala je. Njezine riječi podsjećaju na trenutke koje su hrvatski branitelji čekali godinama – povratak slobode, završetak ratnih stradanja i mogućnost povratka svojim obiteljima.

Tabla koja je postala dio obiteljskog doma

Posebno mjesto u objavi zauzela je tabla koju je njezin otac donio iz rata. Nije ostala samo ratna uspomena, već je tijekom godina postala dio obiteljskoga doma i svakodnevice. "A tabla... s njom smo odrasli. Uvik je stala kao podsjetnik za ono na što trebamo biti zahvalni. Domovinu", poručila je Ninčević Lesandrić.