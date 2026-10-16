Ivana Marković žestoko prozvala Torcidu i Plenkovića: "Sinoćnji prizori u Splitu ogledalo su njegove Vlade!"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković oštro je reagirala na incidente koji su obilježili događanja uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu. U podužoj objavi na Facebooku kritizirala je ponašanje dijela pripadnika Torcide, ali i premijera Andreja Plenkovića, kojeg smatra politički odgovornim za stvaranje društvene klime u kojoj se, prema njezinim riječima, godinama toleriraju ekstremizam i govor mržnje.

Marković se pritom prisjetila i napada na sezonske radnike srpske nacionalnosti u Supetru, nakon kojeg se i sama našla na meti uvreda zbog javne osude nasilja.

„Danas se priča o svemu osim o odličnoj igri Hajduka”

„Danas se priča o svemu osim o odličnoj igri Hajduka. A za to se Torcida još jednom pobrinula”, započela je Marković svoju objavu.

Podsjetila je na događaj u Supetru kada su napadnuti mladi sezonski radnici srpske nacionalnosti, među kojima je bila i djevojka. Kako navodi, upravo je tada prvi put izravno došla u sukob s pripadnicima navijačke skupine.

„Bila sam zgrožena divljaštvom. Činjenicom da netko može napasti drugu osobu, pa i djevojku od pedesetak kilograma, samo zato što govori ekavicom ili zato što je drugačija”, napisala je.

Istaknula je da je kao gradonačelnica osjećala obvezu javno osuditi nasilje i zaštititi one koji su mu izloženi.

„Naivno sam očekivala da će Torcida i klub koji predstavljaju osuditi svoje pripadnike, da će kazati da je premlaćivanje mladih ljudi iz čista mira nedopustivo i da će uslijediti konkretne sankcije. Umjesto toga, dočekala me lavina uvreda koje traju i danas”, poručila je.

Dodala je kako je takve reakcije nisu obeshrabrile, nego su je dodatno potaknule da nastavi javno govoriti o nasilju i netoleranciji.

Prozvala Plenkovića: „Politiku relativizacije doveo je do savršenstva”

Marković smatra da incidenti u Splitu nisu izdvojeni događaji, nego posljedica dugogodišnjeg odnosa politike prema ekstremizmu.

Posebno je kritizirala premijera Andreja Plenkovića, optužujući ga za relativizaciju ustaštva i povijesni revizionizam.

„Taj je događaj bio tek kap u moru problema koji se godinama stvaraju, a dodatno ih je produbila politika relativizacije ustaštva i povijesnog revizionizma Andreja Plenkovića, koji je u političkom kalkuliranju s ekstremnom desnicom pokazao koliko je spreman daleko ići”, ustvrdila je.

Prema njezinu mišljenju, premijer se javno predstavlja kao protivnik ekstremizma, dok istodobno politički surađuje s akterima čije vrijednosti ona smatra nespojivima s demokratskim načelima.

Osvrnula se i na način na koji HDZ govori o totalitarnim režimima.

„Jedna od omiljenih HDZ-ovih mantra glasi: ‘Osuđujemo sve totalitarne režime.’ To slušamo i kada treba obilježiti Dan antifašističke borbe, službeni državni praznik koji bi trebao biti prilika da se jasno govori o antifašizmu. Ali njih je sram”, napisala je.

Riječ je o političkim ocjenama i optužbama koje je Marković iznijela u svojoj objavi.

„Sinoćnji prizori ogledalo su Vlade Andreja Plenkovića”

Govoreći o događajima u Splitu, supetarska gradonačelnica ustvrdila je da su nasilje, ekstremistički simboli i govor mržnje posljedica dugotrajnog toleriranja takvih pojava.

„Zato me sinoćnji prizori na ulicama i stadionu ne iznenađuju. Premlaćivanja, fašistički grafiti i crne mase ljudi s kapuljačama nisu izolirani incidenti. Oni su posljedica godina toleriranja i relativizacije. Plenković je tu politiku doveo do savršenstva”, navela je.

Potom je uputila jednu od najoštrijih poruka u svojoj objavi.

„Sinoćnji prizori na ulicama Splita ogledalo su Vlade Andreja Plenkovića. Ogledalo politike ‘dvostrukih konotacija’ koje su se na kraju svele na jednu, jasnu i nedvosmislenu poruku: fašizam koji se više ne skriva, nego se normalizira”, poručila je Marković.

Smatra da se problem ne može riješiti samo osudama nakon pojedinačnih incidenata, nego da je potrebno jasno i dosljedno suprotstavljanje nasilju i govoru mržnje.

„Ljubav prema Hajduku nije opravdanje za nasilje”

U završnom dijelu objave Marković je istaknula da se ljubav prema Hajduku i domoljublje ne smiju koristiti kao opravdanje za mržnju.

„Najlakše bi bilo okrenuti glavu. Ali ono što se dogodilo jučer nije palo s neba i neće nestati samo od sebe”, upozorila je.

Pozvala je na javnu osudu nasilja i zaštitu ljudi koji su izloženi diskriminaciji i prijetnjama.

„Jer ljubav prema Hajduku nije opravdanje za nasilje, a domoljublje nije opravdanje za mržnju. Bijela boja Hajduka i njegova antifašistička povijest zaslužuju puno više od toga da ih se koristi kao kulisu za vrijednosti koje im izravno proturječe”, naglasila je.

Svoju objavu zaključila je porukom da neće odustati od javnog suprotstavljanja nasilju i ekstremizmu.

„Nećete nam sve oduzeti. A mi se nećemo prestati boriti”, poručila je gradonačelnica Supetra Ivana Marković.