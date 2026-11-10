Ivana Marković žestoko prozvala Plenkovića i HDZ: „Granice prihvatljivoga toliko su se pomaknule da nam je gotovo sve postalo normalno”

Gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica Ivana Marković objavila je oštru kritiku premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a uoči aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru. U svojoj objavi otvorila je niz pitanja o političkoj odgovornosti, imenovanjima u zdravstvu i aferama koje su posljednjih mjeseci obilježile hrvatsku javnost.

Iako, kako navodi, danas nije na redu za postavljanje zastupničkog pitanja, Marković je izdvojila ono za koje smatra da bi ga trebalo postaviti premijeru.

„Što je sve HDZ spreman učiniti da se ostvare nečije želje?”, upitala je, pozivajući se na medijske napise prema kojima se slično pitanje postavlja i unutar vladajuće stranke.

„Zašto premijer toliko inzistira na imenovanju Dijane Zadravec?”

Povod njezinoj objavi imenovanje je Dijane Zadravec, zbog kojeg je Marković otvorila pitanje političkih motiva i odgovornosti.

„Zašto premijer toliko inzistira na tom imenovanju? Kome se vraćaju dugovi?”, upitala je.

Dodala je kako premijer na takva pitanja, prema njezinu tumačenju, ne odgovara, nego poručuje da postoje važnije teme.

„I moram se složiti s njim. Ima ih itekako”, napisala je Marković.

Smatra da je problem znatno širi od pojedinačnih imenovanja te da je javnost s vremenom postala gotovo ravnodušna prema aferama i političkim kontroverzama.

„Granice prihvatljivoga u Hrvatskoj toliko su se pomaknule da nam je gotovo sve postalo normalno. I ništa više nije tema jer je postalo normalno”, poručila je.

Spomenula Beroša, Mikulića i opasni otpad u Gospiću

Marković se osvrnula i na slučaj bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, protiv kojeg je podignuta optužnica zbog sumnji povezanih s nabavom medicinske opreme.

Kritizirala je njegov povratak na posao u bolnicu, smatrajući da takav razvoj događaja otvara ozbiljna pitanja o odgovornosti u javnom sustavu.

Posebno se zadržala na slučaju bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, koji je pod istragom zbog sumnji na korupciju i pogodovanje.

Prema njezinu mišljenju, država bi trebala preispitati dozvole, suglasnosti i inspekcijska postupanja iz razdoblja njegova mandata.

„Ako postoji osnovana sumnja da je čovjek na čelu Državnog inspektorata primao mito kako bi pogodovao određenim interesima, onda se opravdano postavlja pitanje koliko možemo vjerovati ostalim odlukama donesenima pod njegovim vodstvom”, istaknula je.

U istom kontekstu spomenula je i problem ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću, postavljajući pitanje odgovornosti nadležnih institucija.

„HDZ-u je ostanak na vlasti postao jedina prepoznatljiva ideologija”

U završnom dijelu objave Marković je ustvrdila da se politička odgovornost gubi u stalnom nizu novih afera.

Smatra da premijer računa na to da će svaka nova kontroverza potisnuti prethodnu i da će se javnost s vremenom naviknuti na takvo stanje.

„HDZ-u je ostanak na vlasti postao jedina prepoznatljiva ideologija. Sve ostalo, od institucija do javnih poduzeća i bolnica, podređuje se političkom opstanku i kadroviranju”, napisala je.

Objavu je zaključila posebno oštrom porukom o stanju u hrvatskom zdravstvu.

„Primarna funkcija hrvatskog zdravstva očito je postala kadroviranje. A primarna funkcija premijera objašnjavanje zašto za vlastite kadrove nije odgovoran”, zaključila je Ivana Marković.

Riječ je o političkim ocjenama i optužbama koje je Marković iznijela u svojoj objavi. Sumnje u kaznenim postupcima koje spominje nisu isto što i pravomoćno utvrđena krivnja.