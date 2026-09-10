Ivana Marković žestoko prozvala HDZ: „Nemojte nam više govoriti o domoljublju dok podržavate sustav koji je proizveo ovo“

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković objavila je oštru političku kritiku HDZ-a, u kojoj se osvrnula na način upravljanja državnom imovinom, brojne korupcijske afere, odnos prema javnom i pomorskom dobru te aktualni slučaj nezakonitog postupanja s otpadom.

Marković tvrdi kako su njezina očekivanja od HDZ-a završila još početkom procesa pretvorbe i privatizacije, kada je, kako navodi, postalo jasno da će se državno bogatstvo dijeliti među odabranima.

„Nije problem u tome da se u kapitalističkom društvu, koje vrednuje profit, netko obogatio. Problem nastaje onda kada se pravila države počnu mijenjati tako da pojedinci mogu postati bogati upravo na njezinoj imovini“, napisala je.

U objavi se prisjetila privatizacije tvornica, banaka, hotela, zemljišta i poduzeća, a potom se osvrnula i na korupcijske afere koje su tijekom godina potresale Hrvatsku.

Posebno se osvrnula na aktualni slučaj nezakonitog postupanja s opasnim otpadom. Vladi Andreja Plenkovića zamjera liberalizaciju uvoza otpada, dok istodobno, kako navodi, postoje sumnje da su pojedinci iz sustava nadzora za mito okretali glavu od nezakonitosti.

„Sustav koji je trebao štititi hrvatsku zemlju, vodu i zdravlje ljudi dopustio je da upravo ta zemlja postane mjesto na kojem se otpad zakopava, ponovo u korist bogaćenja pojedinaca“, poručila je Marković.

Dodala je kako će posljedice takvih postupaka osjećati i generacije koje dolaze.

„Domoljublje kao politički štit“

Gradonačelnica Supetra u nastavku objave posebno se obrušila na korištenje domoljublja u političkom diskursu.

„Zato nam nemojte više govoriti o domoljublju, nemojte nam više govoriti o domoljubnim pjesmama i nemojte nam više govoriti o ljubavi prema domovini dok istodobno podržavate sustav i strukture vlasti koje su proizvele politiku u kojoj odgovornost uvijek pripada nekome drugome“, napisala je.

Smatra da je najveći problem u tome što se granica prihvatljivoga godinama pomicala, pa je ono što bi trebalo biti nenormalno postalo prihvatljivo.

„Pristali smo živjeti u obrascu u kojem se država doživljava kao plijen, institucije kao instrument vlasti, javno dobro kao prilika za privatnu zaradu, a domoljublje kao politički štit iza kojega se sve to pokušava sakriti“, navela je.

Osvrnula se i na odgovornost za otpad, istaknuvši kako sanacija onečišćenih lokacija ne bi trebala biti jedini odgovor države.

„Otpad se nije slučajno našao na tim lokacijama. Našao se planski i promišljeno. I zato sanacija ne može biti zamjena za odgovornost. Sanacija ide s odgovornošću“, poručila je.

Na kraju se osvrnula i na izjavu premijera Andreja Plenkovića „Mogu sve što hoću“, ocijenivši kako takav stav ne može biti bez posljedica.

„Nakon godina u kojima se ponašalo kako je to Andrej kazao – ‘Mogu sve što hoću’ – došao je trenutak u kojem više ne može“, napisala je Marković.

Objavu je zaključila porukom da je, kako smatra, „račun upravo stigao“.