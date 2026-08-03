Ivana Marković uoči Thompsonova koncerta: "Ovo više nije pitanje jednog koncerta, nego stanja hrvatske države"

Saborska zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra Ivana Marković oglasila se uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku, osvrnuvši se na događanja koja su prethodila nastupu te stanje u hrvatskom društvu.

U podužoj objavi na društvenim mrežama izrazila je nezadovoljstvo zbog, kako navodi, odnosa prema Spomen-parku na Šubićevcu, mjestu posvećenom žrtvama poginulima u borbi protiv fašizma.

– Teško je ne zapitati se kakva je to država koja dopušta da se mjesta stradanja pretvaraju najprije u prostor zarade, a potom i u pozornice za ideološke obračune – napisala je Marković.

Istaknula je kako je Spomen-park na Šubićevcu mjesto sjećanja na ljude koji su poginuli boreći se protiv fašizma i nacizma te smatra da takvi prostori trebaju imati posebno dostojanstvo i zaštitu.

U nastavku objave upozorila je na, kako tvrdi, pomicanje društvenih granica posljednjih godina.

– Ono što je nekada bilo nezamislivo danas se predstavlja kao normalno. Korak po korak normalizira se relativizacija ustaštva, povijesni revizionizam i zlouporaba domoljublja u dnevno-političke svrhe – navela je.

Marković smatra da se pitanje više ne svodi na jedan koncert ili jednog izvođača, nego da otvara širu raspravu o vrijednostima hrvatskog društva i djelovanju državnih institucija.

– Država počinje propadati kada izgubi osjećaj za razliku između dobra i zla, između žrtve i provokacije, između poštovanja i poniženja. Institucije bi trebale štititi vrijednosti na kojima počiva Ustav Republike Hrvatske, a ne ih prilagođavati političkim interesima – poručila je.

Na kraju je ustvrdila da se umjesto rješavanja problema poput korupcije, iseljavanja mladih, rasta životnih troškova i nepovjerenja u institucije, građanima nude podjele oko prošlosti.

– Ovo nije pitanje ljevice ni desnice. Ovo je pitanje civilizacijskog minimuma, poštovanja prema žrtvama i odgovornosti prema budućim generacijama – zaključila je Marković.