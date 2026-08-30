Ivana Marković 'udarila' po Thompsonu: „Hrvatska nije samo zastava, pjesma, pozdrav i svjetleći dronovi“

Supetarska gradonačelnica Ivana Marković oglasila se na društvenim mrežama objavom u kojoj je oštro prozvala Marka Perkovića Thompsona, ali i HDZ, dovodeći u pitanje, kako tvrdi, selektivno isticanje domoljublja uz istodobno izbjegavanje tema poput korupcije, zdravstva i opasnog otpada u Lici.

Marković Thompsona u objavi naziva „HDZ-ovim prorokom domoljublja“, osvrćući se na njegove poruke o Hrvatskoj, Vukovaru, Hrvatima i nacionalnim simbolima.

„Kune se u ultimativnu ljubav svjetlećim dronovima. Održava tu mistiku pažljivim performansom na pozornici, ali nikada se ne obraća u stvarnom životu. Prikazao bi se kao običan čovjek“, napisala je Marković.

„Zanimljivo je pogledati o čemu nikada ne govori“

Supetarska gradonačelnica potom nabraja teme za koje smatra da izostaju iz Thompsonovih javnih istupa. Među njima posebno ističe slučaj otpada u Gospiću i Lici, ali i korupcijske afere povezane s pojedincima iz vladajuće stranke.

„Ne govori o Gospiću i Lici i desecima tisuća tona zakopanog opasnog otpada. Ne govori o korupciji i aferama vladajućeg režima koje razaraju povjerenje u institucije. Ne govori o europskom novcu koji su nezakonito izvlačili HDZ-ovi ministri“, navodi Marković.

Dotaknula se i stanja u zdravstvenom sustavu te afera koje su proteklih godina potresale državne institucije. U nastavku objave spomenula je i slučaj bivšeg glavnog državnog inspektora, povezujući ga s pitanjem nezakonitog postupanja s otpadom.

Sve navedeno Marković stavlja u kontekst političke odgovornosti, tvrdeći da se godinama stvarao sustav koji je omogućavao takve slučajeve.

Marković se potom ponovno vraća na pitanje domoljublja i simbola.

„Ali zato se ne odriče pozdrava i ikonografije koja je podijelila hrvatski narod u koji se tako kune. Jer puno je lakše govoriti o simbolima nego o stvarnim problemima. Lakše je stvarati podjele nego postavljati neugodna pitanja“, napisala je.

Prema njezinu mišljenju, razgovor o Hrvatskoj trebao bi biti usmjeren na odgovornost institucija, zaštitu javnog novca, funkcioniranje zdravstva i zaštitu okoliša.

„Hrvatska nije samo zastava, pjesma, pozdrav i svjetleći dronovi iznad glava. Hrvatska je svaki pojedini čovjek u njoj. I njegova budućnost. Svaki stanovnik Gospića i Like koji se s pravom pita kakvu će zemlju, vodu i tlo ostaviti svojoj djeci“, poručila je Marković.

Pozvala građane u Zagreb 5. rujna

Na kraju objave supetarska gradonačelnica pozvala je građane da 5. rujna dođu u Zagreb, povezujući poziv s borbom za zaštitu Like, čistog zraka i tla.

„Ako se kuneš u Hrvatsku, onda bi se valjda trebao zauzimati i za te elementarne stvari. Zato baš 5. rujna dođite u Zagreb. Evo, borimo se za Liku, čisti zrak i tlo i nemojmo poslije pričati da smo htjeli doći, ali smo bili spriječeni“, napisala je.

Marković smatra da se domoljublje u mirnodopskim okolnostima pokazuje upravo zaštitom javnog prostora i općeg dobra, legalnom gradnjom, očuvanjem čistog zraka, zemlje i vode te urednim plaćanjem poreza.

Objavu je zaključila pitanjem upućenim onima koji, kako kaže, drugima određuju tko je „veći Hrvat“.

„Što ste danas učinili da Hrvatska bude bolja, sigurnija i pravednija za sve njezine građane?“, upitala je Marković, najavivši dolazak u Zagreb 5. rujna.