Supetarska gradonačelnica Ivana Marković oglasila se na Facebooku nakon televizijskog intervjua premijera Andreja Plenkovića, uputivši mu niz oštrih kritika zbog njegovih izjava o stanju hrvatskog zdravstvenog sustava.

"Naježila sam se na besramnost premijera u večerašnjem intervjuu. To hladnokrvno laganje, banaliziranje stvari, bježanje od istine i bilo kakve odgovornosti", započela je Marković.

Posebno joj je zasmetala premijerova tvrdnja da problem nije u zdravstvenom sustavu, već u jednoj bolnici kojom upravlja gradska vlast.

Osvrnula se i na slučaj bivšeg ministra zdravstva, podsjetivši na njegovo uhićenje zbog sumnje na korupciju u zdravstvenom sustavu.

Upozorila na probleme otočana

Marković je istaknula kako tragedija u Jankomiru zahtijeva temeljitu istragu, utvrđivanje odgovornosti i promjene koje bi spriječile ponavljanje sličnih događaja.

Međutim, smatra da se problemi hrvatskog zdravstva ne mogu svesti na jednu zdravstvenu ustanovu.

"Sjetimo se mladića s Lastova koji je izgubio život jer nije na vrijeme stigao do bolnice zbog neadekvatno organiziranog hitnog medicinskog prijevoza.

Sjetimo se žene s Brača koju su prolaznici oživljavali ispred zatvorenih vrata hitne pomoći jer medicinski tim nije bio dostupan", navela je Marković.

Upozorila je i na situaciju na otocima na kojima postoji samo jedan tim hitne pomoći, zbog čega tijekom pojedinih intervencija ostali stanovnici ostaju bez dostupne hitne medicinske skrbi.

Duge liste čekanja i nedostatak liječnika

Supetarska gradonačelnica osvrnula se i na duge liste čekanja, nedostatak pedijatara i ginekologa te probleme s dostupnošću dijagnostičkih pregleda.

Pozivajući se na podatke Ministarstva zdravstva, navela je da u Hrvatskoj nedostaje 69 pedijatrijskih i 56 ginekoloških timova.

"Iza tih brojki stoje djeca, žene i obitelji kojima zdravstvena zaštita nije dostupna kada im je potrebna. Jer žive na otoku, u ruralnoj sredini za koju više nikoga nije briga", poručila je.

Podsjetila je da na nejednakost u dostupnosti zdravstvene zaštite godinama upozorava i pučka pravobraniteljica, a osvrnula se i na najavljenu reorganizaciju hitne medicinske službe za razdoblje od 2026. do 2029. godine.

"Tko je odgovoran za to što ljudi nemaju liječnika?"

Marković je na kraju objave postavila niz pitanja premijeru.

"Tko je odgovoran za to što ljudi nemaju liječnika? Tko je odgovoran za organizaciju hitne medicinske pomoći, nedostatak zdravstvenih radnika, liste čekanja i činjenicu da mjesto stanovanja u Hrvatskoj određuje koliko će vam zdravstvena zaštita biti dostupna?"

"Nakon više od deset godina na vlasti, Andrej Plenković, usred kolapsa današnjeg zdravstva i izgubljenih života, kaže da problem nije u sustavu", zaključila je supetarska gradonačelnica.