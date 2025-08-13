Ivana Marković nije sretna zbog Hvarana: "Ne može se jedno pravo parcijalno primjenjivati na samo jedan otok..."

Nakon što je Hvaru priznat povlašten prijevoz na katamaranskim linijama, oglasila se i gradonačelnica Supetra Ivana Marković. Nezadovoljna jer Brač to nije dobio.

Evo što je napisala u svojoj objavi.

Danas se suočavamo s nepravednom situacijom: povlašteni prijevoz na katamaranskim linijama trenutno je priznat samo za Hvar, dok stanovnici Brača i drugih otoka nemaju istu pogodnost.

Ovim putem pridružujem se kolegici i načelnici Općine Bol, Katarini Marčić, u iskazivanju nezadovoljstva zbog selektivne primjene povlaštenog prijevoza za otočane. Naime, otočne iskaznice i povlašteni prijevoz od nedavno se priznaju na svim katamaranskim linijama za Hvar, dok ista pogodnost nije omogućena stanovnicima Brača ni otočanima drugih hrvatskih otoka.

Kao podpredsjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, odmah ću uputiti zastupničko pitanje na ovu temu i tražiti da se pravo na povlašteni prijevoz hitno proširi na sve otoke. Također, ako se radi o pilot projektu molimo da je javno objave sve informacije o istom sa svim detaljima.

Svi otočani jednako ovise o pristupačnom i sigurnom prometu prema kopnu. Ovo nije samo pitanje prijevoza ovo je pitanje jednakosti i prava naših zajednica. Ne može se jedno pravi parcijalno primjenjivati na samo jedan otok, a na druge ne i to prikazivati kao neki stranački uspijeh.

Očekujem žuran odgovor nadležnih i jasne korake za provedbu.

Također, uskoro očekujemo katamaran i na našoj liniji prema Supetru stoga je ova tema jedno važna za sve otočane.