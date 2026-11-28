Gradonačelnica Supetra Ivana Marković oglasila se na društvenim mrežama nakon današnjeg govora predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića, uputivši mu niz kritika zbog njegovih poruka, odnosa prema korupcijskim aferama i političkih podjela u hrvatskom društvu.

Marković je aktualnu političku retoriku usporedila s onom iz devedesetih godina, podsjetivši na poznatu sintagmu o "stoci sitnog zuba". "Današnji govor Andreja Plenkovića podsjetio me na devedesete i čuvenu sintagmu o 'stoci sitnog zuba', koja je postala simbolom odnosa tadašnje vlasti prema političkim neistomišljenicima", napisala je.

"Svi uspjesi ove zemlje njegovi su i HDZ-ovi"

Supetarska gradonačelnica posebno se osvrnula na slučaj ilegalnog zakopavanja opasnog otpada, sumnje na korupciju te kriterije imenovanja stranačkih kadrova na državne funkcije. Premijeru je zamjerila način na koji, prema njezinu mišljenju, pristupa pitanju političke odgovornosti.

"Posebno je zanimljiva Plenkovićeva računica političke odgovornosti. Svi uspjesi ove zemlje njegovi su i HDZ-ovi, a za korupcijske afere odgovorni su isključivo pojedinci. Kao da ih je na te funkcije imenovao netko drugi. Kao da HDZ nikada nije pravomoćno osuđen kao politička stranka zbog korupcije", poručila je Marković. Osvrnula se i na odlazak ministara iz Plenkovićeve Vlade zbog afera, postavivši pitanje političke odgovornosti premijera. "I to je njemu uspjeh. Trijumf. Zar i jedan nije previše?", upitala je.

Optužila premijera za produbljivanje ideoloških podjela

Gradonačelnica Supetra smatra i da premijer svojom retorikom produbljuje ideološke podjele u hrvatskom društvu radi kratkoročne političke koristi, ne vodeći računa o dugoročnim posljedicama. "Dok svojim stranačkim kolegama govori o odanosti i lojalnosti, ostaje pitanje što očekuje od građana koji ne pripadaju HDZ-u? Od one 'stoke sitnog zuba' koja nije spremna odreći se vlastitog mišljenja, koja mu ne duguje poslušnost i koja mu se ne klanja zbog mrvica privilegija", navela je.

"Što bi se uopće moralo dogoditi da preuzme političku odgovornost?"

U završnom dijelu objave Marković se ponovno osvrnula na slučaj opasnog otpada i sumnje na primanje mita glavnog državnog inspektora, naglasivši odgovornost institucija zaduženih za nadzor poštivanja zakona. "Ako je premijeru to sitnica, što bi se uopće moralo dogoditi da preuzme političku odgovornost? Koliko još štete ova zemlja mora pretrpjeti da bi ona u njegovoj političkoj računici postala važnija od rejtinga HDZ-a?", upitala je.

Svoju objavu zaključila je izravnom porukom: "Ako je cijena slobodnog mišljenja i odbijanja poslušnosti ovom režimu biti 'stoka sitnog zuba', onda tu etiketu nosim s ponosom."

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