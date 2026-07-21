Ivana Kovač otvoreno o vjeri: 'Ljudi moji, Krist vas čeka. Imamo jako malo vremena'

Poznata pjevačica Ivana Kovač gostovala je u video serijalu "5 Minutes Left", gdje je u simulaciji posljednjih pet minuta života otvoreno progovorila o svom obraćenju i dubokoj vjeri. - Ljudi moji, Krist vas čeka. Bog vas čeka. Imamo jako malo vremena - poručila je Kovač i na taj način zaključila gostovanje u kojem je potvrdila kako smrt za nju nije kraj jer će "živjeti vječno". Pjevačica je sigurna u postojanje života nakon smrti, a svoj najljepši trenutak opisala je kao "susret sa živim Bogom", iskustvo koje se, kaže, ne može usporediti ni s čim ovozemaljskim.

Njezin put do spoznaje trajao je godinama tijekom kojih je osjećala duboku prazninu i imala negativan stav prema Crkvi, što danas pripisuje "neznanju i prevari Zloga". Svoju vjeru danas živi intenzivno, ističući euharistiju kao središte kršćanskog života te gotovo svakodnevno odlazi na svetu misu.

Kako kaže, kroz život imala je više nadnaravnih iskustava, a potvrdila je i postojanje đavla, čije zablude vidi u uvjeravanju ljudi "da su glupi, da ništa ne vrijede i da ih Bog ne voli". Priznala je da je i sama bila ranjena, ali je naučila kako je oprost svjesna odluka, a ne osjećaj.

Ivana se u jednom trenutku dotakla i svog privatnog života te odrastanja u obitelji velikog glazbenika Miše Kovača. Pjevačica tvrdi da nikad nije iskorištavala očevu popularnost, a na pitanje zamjera li mu nešto odgovara kratko i jasno: "Ne". Naposljetku Kovač priznaje da je godinama tražila odgovore o sebi te je putem shvatila kako njezine životne borbe nisu proizlazile iz manjka ljubavi, nego iz duboko ukorijenjenog osjećaja manje vrijednosti, piše Večernji list.