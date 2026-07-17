Ivana Knoll stiže u Split. Evo gdje će nastupiti idućeg petka

Split će od 24. do 26. srpnja biti domaćin jednog od najvećih sportskih događaja ovog ljeta – Europskog prvenstva u ragbiju 7, koje će na stadionu Park mladeži okupiti najbolje europske reprezentacije i brojne ljubitelje ovog atraktivnog sporta.

No, uz uzbudljive utakmice, organizatori su pripremili i bogat popratni program koji će cijelom događaju dati festivalski ugođaj.

Gipsy Kingsi među glavnim zvijezdama

Jedan od najiščekivanijih trenutaka svakako će biti nastup legendarnih Gipsy Kingsa, čiji će koncert biti jedan od vrhunaca trodnevnog programa. Njihovi bezvremenski hitovi i prepoznatljiv mediteranski zvuk trebali bi privući velik broj posjetitelja i izvan ragbijaške publike.

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Za atmosferu zaduženi i domaći DJ-evi

Uz koncert svjetski poznatog sastava, posjetitelje očekuje i glazbeni program domaćih DJ-eva koji će tijekom prvenstva dodatno podizati atmosferu na Parku mladeži.

Među njima je i DJ Knolldoll, umjetničko ime Ivane Knoll, koja će nastupiti u petak, 25. srpnja, s početkom u 22.15 sati.

Najpoznatija hrvatska navijačica, koja je svjetsku prepoznatljivost stekla pojavljujući se na velikim sportskim natjecanjima, ovoga će puta stati za DJ pult i zabavljati publiku nakon sportskog dijela programa.

Europsko prvenstvo u ragbiju 7 tako će, osim vrhunskog sporta, ponuditi i sadržaj koji će Park mladeži na tri dana pretvoriti u mjesto susreta sporta, glazbe i zabave.