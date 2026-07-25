Ivana Knoll pozirala s Plenkovićem, fotografije odmah postale hit. Pogledajte zašto...

Neočekivani susret premijera Andreja Plenkovića i poznate hrvatske navijačice i DJ-ice Ivane Knoll privukao je veliku pozornost na društvenim mrežama. Njih dvoje susreli su se tijekom Europskog prvenstva u ragbiju na splitskom Parku mladeži, gdje je Knoll nastupala kao DJ-ica, dok je Plenković stigao na svečano otvorenje natjecanja.

Rukovanje, razgovor i zajedničko poziranje

Knoll je na Instagramu objavila fotografije i videozapise na kojima se vidi kako se rukuje i razgovara s predsjednikom Vlade, nakon čega su zajedno pozirali pred fotografima. Posebnu pozornost privukla je snimka na kojoj se prije fotografiranja nekoliko trenutaka dogovaraju kako će stati pred kamere.

"Zadovoljstvo je upoznati premijera Hrvatske i nastupati na prvenstvu", napisala je Ivana Knoll uz objavu koja je ubrzo izazvala brojne reakcije njezinih pratitelja.

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