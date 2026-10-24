Ivana Javorčić Rajčić izabrana za predsjednicu GK Mejaši: "Otvorena sam za suradnju sa svima"

Ivana Javorčić Rajčić izabrana je za predsjednicu Gradskog kotara Mejaši, nakon što je lista HDZ-a i Domovinskog pokreta koju je predvodila osvojila 753 glasa. Riječ je o povijesnom rezultatu za HDZ na Mejašima, koji donosi i veliku odgovornost prema građanima.

„Povjerenje građana velika je čast, ali i odgovornost. Otvorena sam za suradnju sa svim vijećnicima jer vjerujem da zajedničkim radom, dijalogom i međusobnim uvažavanjem možemo ostvariti konkretne pomake i učiniti Mejaše još boljim mjestom za život”, poručila je Javorčić Rajčić.

Naglasila je kako želi da Vijeće bude otvoreno za prijedloge i inicijative te usmjereno na rješavanje konkretnih problema stanovnika, od komunalne infrastrukture do uređenja javnih površina i poboljšanja kvalitete svakodnevnog života.

„Izbori su iza nas, a sada je vrijeme da se okrenemo poslu. Naš zajednički cilj mora biti bolji i kvalitetniji život svih stanovnika, a vjerujem da se do njega najlakše dolazi suradnjom i spremnošću da dobre ideje pretvorimo u konkretne rezultate”, zaključila je.