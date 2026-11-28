Nakon što se večeras u 19 sati pred crkvom sv. Frane upali prva adventska svijeća, Advent u Splitu seli se na Prokurative, gdje u 20 sati nastupa Ivana Husar Mlinac. S njom je trebala nastupiti i sestra Marija Husar Rimac, ali je zbog obveza u showu "Ples sa zvijezdama" spriječena. Bit će to druga koncertna večer na novoj pozornici od 360 stupnjeva, otvorenoj publici sa svih strana, i nastavak glazbenog vikenda koji je otvorio Alan Hržica.

Divasice, zvijezde devedesetih

Ivanin glas publika pamti još iz devedesetih, kada je sa sestrom Marijom, Majom Vučić i Martinom Pongrac, danas Štritof, činila Divas, jednu od najzapaženijih ženskih vokalnih skupina hrvatske pop-scene. S njima je u deset godina snimila pet albuma, a nakon razlaza grupe sa sestrom je objavila dvostruki album "Familija", na kojem većinu svojih pjesama potpisuje sama.

Prije nastupa u skupini Divas pjevala je u zboru Zvjezdice, kao prateći vokal uz Gibonnija i dvije godine u sastavu Soul Fingers, a 1994. godine pratila je Tonyja Cetinskog na Eurosongu. Ljubav prema glazbi Ivana je naslijedila od oca, koji je svirao violinu i gitaru te lijepo pjevao. Već s pet godina povjerila mu je da se želi baviti pjevanjem, a s njim je učila glazbene klasike, starogradske pjesme i rock-klasike poput onih Beatlesa.

Vokalna trenerica u televizijskom showu

Mnogi će je prepoznati i s malih ekrana. Uz Martinu Tomčić Moskaljov godinama je bila vokalna trenerica natjecatelja u showu "Tvoje lice zvuči poznato" Nove TV i pripremala ih za njihove vokalne transformacije. Njih dvije 2011. godine osnovale su i školu pjevanja Husar & Tomčić, jednu od najpoznatijih u Hrvatskoj.

Što je ponovno spojilo Divasice?

Prošlog prosinca sestre Husar obilježile su 30 godina karijere božićnim koncertom u Lisinskom, na kojem su im se pridružili Nina Badrić i Alan Hržica. Pravo iznenađenje nastalo je kada su na pozornicu pozvale Maju Vučić i Martinu Štritof. Okupljanje je imalo i simboličnu težinu jer je skupina Divas počela s radom upravo u blagdansko vrijeme 1995. godine. Zajednički nastup izazvao je val oduševljenja u publici i probudio nostalgiju za vremenima kada su kao Divas bile zvijezde domaće glazbene scene.

Blagdani su tako i ove godine u znaku Ivanina glasa, a Split je ponovno spaja s Hržicom na istoj pozornici.

Večeras na Prokurativama Ivana donosi izbor duhovnih i božićnih pjesama. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.

Hoćete li večeras na koncert Ivane Husar Mlinac na splitskim Prokurativama? 🎄🎶 ❤️ Naravno, obožavam njezin glas! 👍 Da, veselim se adventskom ugođaju! 🥰 Volim duhovne i božićne pjesme! 😢 Nažalost, ne mogu doći. Glasaj