Ivan Tokić pred Grad stavio dva zahtjeva: „Nakon šest godina vrijeme je da ih riješimo“

Predsjednik Županijske udruge slijepih Split Ivan Tokić ponovno je otvorio pitanje prava osoba s invaliditetom u Splitu, upozoravajući na dva problema za koja, kako navodi, rješenje čeka već godinama.

Prvi se odnosi na korisnike invalidskih mirovina i dobne kriterije koji se primjenjuju kod pojedinih gradskih prava, potpora i povlastica za umirovljenike.

Tokić ističe kako su osobe koje su zbog invalidnosti i gubitka radne sposobnosti morale otići u mirovinu s 40, 45 ili 50 godina također umirovljenici, ali za ostvarivanje pojedinih prava moraju čekati dok ne navrše 60 ili 65 godina.

Smatra da bi se kod određivanja prava više trebalo voditi računa o visini mirovine, prihodima i stvarnom socijalnom položaju, umjesto isključivo o dobi korisnika.

„Na ovu nelogičnost upozoravam već šest godina i mislim da je to više nego dovoljno vremena da Grad pronađe rješenje“, poručuje Tokić.

Besplatan prijevoz za nezaposlene osobe s invaliditetom

Drugo pitanje odnosi se na pokazne karte i korištenje javnog gradskog prijevoza. Tokić navodi kako su zahtjevi tijekom godina prilagođeni promijenjenim okolnostima jer učenici i studenti već imaju besplatan prijevoz, dio umirovljenika koristi povlaštene karte, dok zaposlenima troškove prijevoza može nadoknaditi poslodavac.

Posebno izdvaja nezaposlene osobe s invaliditetom, za koje smatra da bi im Grad Split trebao omogućiti besplatan javni prijevoz.

„To nije zahtjev da 'sve bude besplatno svima', nego zahtjev da pomoć dobije onaj kome je stvarno potrebna i tko isti trošak nema pokriven po drugoj osnovi“, navodi Tokić.

Dodaje kako promjena načina na koji se zahtjev danas formulira ne znači odustajanje, nego pokušaj pronalaska rješenja koje smatra razumnim, pravednim i provedivim.

Pozvao je predstavnike Grada i osoba s invaliditetom da sjednu za isti stol i pokušaju dogovoriti kriterije i modele kojima bi se ova pitanja riješila.

„Nakon šest i više godina više nam ne trebaju nova obećanja da će se nešto razmotriti. Trebaju nam razgovor, dogovor i konkretne odluke“, zaključio je Ivan Tokić.