Ivan Penava: "Volio bih vidjeti Srbiju na europskom putu, ali to se pod njim neće dogoditi"

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje je govorio o prijedlogu za uspostavu spomen-mjesta posvećenog žrtvama komunističkog režima, odnosima u vladajućoj koaliciji, rejtingu DP-a, problemu otpada te odnosima sa Srbijom i predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Povjerenstvo za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata, kojem je Penava na čelu, ranije danas predložilo je Vladi uspostavu spomen-mjesta posvećenog žrtvama komunističkog režima.

„Kroz suradnju s partnerima danas smo kao Povjerenstvo donijeli zaključke koji predlažu Vladi donošenje jedne takve odluke i čitav niz drugih odluka. Ovdje se radi o žrtvama, nevinim žrtvama Komunističke partije Jugoslavije“, rekao je Penava, potvrdivši da je razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem.

„Imamo jednak tretman prema svakom totalitarizmu“

Penava je rekao da je vođenje Povjerenstva prihvatio jer smatra da pitanje poratnih žrtava i dalje snažno opterećuje hrvatsko društvo.

„Gledajući u cjelini povijesni kontekst, koliko ta tema emotivno opterećuje hrvatski narod, a u perspektivi mira i konsenzusa unutar hrvatskog društva, apsolutno ova tema predstavlja jednu rak-ranu, jednu duboku traumu“, rekao je.

Naglasio je da imaju „jednak tretman prema svakom totalitarizmu - i nacizmu i fašizmu“.

„Oni često govore 'Penava nikad ne spominje ustaše i naciste'. Ne, svaki put ih spomenem, samo vi to ne čujete. Međutim, kad govorimo o postratnim zločinima Komunističke partije Jugoslavije, moramo svi biti načisto. Govorimo o najvećem zločinu na tlu Europe u poslijeratnom periodu. Na čelu s Josipom Brozom Titom. E, tu je blokada kod mnogih u glavi“, rekao je Penava.

Na pitanje koliko bi sve to koštalo nije želio odgovoriti.

„Dovoditi desetine tisuća žrtava u kontekst financija je dovoditi u pitanje temeljne civilizacijske vrijednosti“, kazao je, dodajući da žrtvama treba omogućiti dostojanstven ukop i sjećanje.

„Ako to ne napravimo, nismo ljudi. To nema cijenu. Ja sam zadovoljan da budemo ljudi i to je namjera svega ovoga“, poručio je.

O otpadu: „Krivci se moraju detektirati i kazniti“

Govoreći o problemu otpada u Gospiću, Penava je situaciju nazvao „šokantnom“ i „katastrofom“.

„Apsolutno je nedopustivo da se desetljećima i godinama odlaže otpad, da institucije budu slijepe na to“, rekao je.

Dodao je da problem nije ograničen samo na Liku te spomenuo Ogulin, Otok u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Varaždin.

„Krivci se moraju detektirati, kazniti, sustav se mora promijeniti“, poručio je.

O Milanoviću i Vladi

Penava je rekao da s predsjednikom Zoranom Milanovićem ima korektne odnose.

„Vidimo se povremeno na određenim manifestacijama. Imamo korektne odnose, težim ih imati sa svakim, pa naravno i s predsjednikom Republike“, kazao je.

Na pitanje podilazi li Vlada građanima, s obzirom na odluke o cijenama i stadionu Maksimir, odgovorio je da vlast treba osluškivati potrebe ljudi.

„Nije riječ da se podilazi građanima. Treba osluškivati, treba slušati što su potrebe ljudi. S druge strane, ne treba nikad podleći zakonu ulice. Dakle, tu smo birani da neke stvari odradimo“, rekao je.

„Hrvatski narod je tu da sudi“

Osvrnuo se i na rejting Domovinskog pokreta te podatak da je on peti najpopularniji političar.

„Peti? Pa to je izuzetno dobra vijest“, odgovorio je.

Kazao je da u DP-u prate ankete, ali im ne vjeruju bezrezervno.

„Rejting naravno, kao što sam rekao i za građane. Osluškujemo ga, ne vjerujemo mu naslijepo, ali ga osluškujemo. Hrvatski narod je tu da sudi“, rekao je.

Dodao je da je zbog pitanja koja smatra važnima spreman platiti političku cijenu, „pa i nestanak sa scene“.

S kim DP može, a s kim ne može

Govoreći o tvrdnjama da je HDZ „progutao“ Domovinski pokret, Penava je rekao da uvijek postoji odnos velike i manje stranke.

„Tu smo, postojimo, borimo se, pojavljujemo se unatoč nekakvim lošim prognozama u anketama i dalje smo relevantni“, kazao je.

Na pitanje s kim bi DP mogao koalirati na budućim izborima, ponovio je:

„Ne možemo sa SDSS-om i ne možemo s Možemo. Sa svima drugima možemo razgovarati. Sve je na stolu, sve opcije koje su iole, da imamo nešto komplementarno zajedničko, su na stolu.“

Penava o Vučiću i Srbiji

Na kraju se osvrnuo na odgovor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića hrvatskom premijeru.

„Volio bih vidjeti Republiku Srbiju, a to se neće dogoditi pod Vučićem, da je na europskom putu, da je civilizirana država s europskim standardima“, rekao je.

Penava je Vučića potom nazvao „četnikom“ te ustvrdio da podržava četnički pokret.

„Što reći kad vam četnik poručuje i netko tko podržava četnički pokret da ste vi 'naci'. To je samo po sebi apsurdno i govori jako puno, zapravo sve ono što znamo i o Vučiću i o trenutnoj situaciji u Republici Srbiji. Volio bih da se to promijeni“, zaključio je.