Ivan Mršić jednoglasno izabran za novog predsjednika Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" Splitsko-dalmatinske županije

U Solinu je održana Izborna skupština Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" Splitsko-dalmatinske županije, na kojoj je za novog predsjednika jednoglasno izabran pukovnik Ivan Mršić.

Prije početka skupštine, izaslanstvo Zajednice položilo je vijenac i zapalilo svijeće kod spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na Gospinom otoku u Solinu. Time je odana počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. U izaslanstvu su, među ostalima, bili predsjednik ZBGŠ-a general-bojnik Miljenko Filipović, dosadašnji predsjednik ZBGŠ-a SDŽ satnik Dragan Maretić, brigadir Drago Horvat, pukovnik Marko Vukasović, pukovnik Ivan Mršić, Mirko Ramljak, Jakov Pavić, Željko Mioč, državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, pročelnik Damir Gabrić, Željko Ljubičić, predsjednik HVIDR-e Solin Nikola Bosančić te Milena Jurić.

U Solinu održana izborna skupština

Nakon odavanja počasti, u Kongresnoj dvorani u Solinu održana je Izborna skupština Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" Splitsko-dalmatinske županije.

Skupštini su nazočili brojni izaslanici i članovi Zajednice, kao i predstavnici političkog i javnog života. Među njima su bili izaslanici predsjednika HDZ-a i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića te zamjenika predsjednika HDZ-a, potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, predsjednik ZBGŠ-a Miljenko Filipović, predsjednik ŽO HDZ-a SDŽ Ante Mihanović, župan Blaženko Boban, dožupan Stipe Čogelja, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, ravnatelj Veteranskog centra Sinj Igor Vidalina te brojni drugi uzvanici.

Miljenko Filipović: "Branitelji su temelj suvremene Hrvatske"

Predsjednik ZBGŠ-a general-bojnik Miljenko Filipović u svom je obraćanju naglasio ulogu hrvatskih branitelja u stvaranju neovisne i demokratske Hrvatske. "Hrvatski branitelji su najzaslužniji u obrani i stvaranju neovisne, slobodne i demokratske Republike Hrvatske. To su ljudi čija su hrabrost i žrtva temelj suvremene Hrvatske", istaknuo je Filipović.

Dodao je da je Hrvatska izrasla na temeljima Domovinskog rata, voljom hrvatskog naroda i pobjedom hrvatskih branitelja nad velikosrpskim agresorom.

"U pobjedničkom obrambenom Domovinskom ratu predvodili su nas prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak. Hrvatski branitelji nisu samo dio naše povijesti, oni su živa savjest hrvatskog naroda, čuvari identiteta i slobode", poručio je Filipović. Naglasio je i da vodstvo HDZ-a na čelu s Andrejom Plenkovićem daje braniteljima snažnu potporu kroz uključivanje u stranački rad i društveno-politički život.

Zahvala dosadašnjem predsjedniku Draganu Maretiću

Skupu su se prigodnim govorima obratili i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te predsjednik ŽO HDZ-a SDŽ Ante Mihanović.

U svojim obraćanjima istaknuli su važnost očuvanja dostojanstva hrvatskih branitelja, istine o Domovinskom ratu te uspomene na sve one koji su svoje živote položili za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.

Posebno su zahvalili dosadašnjem predsjedniku Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" Splitsko-dalmatinske županije, satniku Draganu Maretiću, na predanom radu, doprinosu jačanju Zajednice i suradnji tijekom njegovih mandata. Tom prigodom Maretić je, u ime Zajednice, dodijelio zahvalnice i zlatne plakete zaslužnim pojedincima za doprinos zaštiti digniteta Domovinskog rata, promicanju ciljeva Zajednice te očuvanju imena, lika i djela ratnog ministra Gojka Šuška.

Ivan Mršić jednoglasno izabran za novog predsjednika

Za novog predsjednika Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" Splitsko-dalmatinske županije jednoglasno je izabran pukovnik Ivan Mršić. Izabrani su i članovi Županijskog odbora Zajednice.

Dosadašnjem predsjedniku Draganu Maretiću upućene su zahvale za, kako je istaknuto, neumoran rad, predanost, odgovornost i doprinos zajedništvu hrvatskih branitelja. Skupština je, poručeno je na kraju, protekla u ozračju zajedništva, domoljublja i poštovanja prema hrvatskim braniteljima, koji su svojom hrabrošću i žrtvom ugradili temelje slobodne i neovisne Republike Hrvatske.