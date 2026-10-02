Ivan Ljubičić preuzima jednog od najboljih tenisača svijeta

Ivan Ljubičić vraća se trenerskom poslu na ATP Touru. Proslavljeni hrvatski tenisač postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta.

Vijest je objavio 26-godišnji kanadski tenisač, koji je tijekom ljeta završio dugogodišnju suradnju s Fredericom Fontangom. Njih dvojica zajedno su radila gotovo deset godina, a Auger-Aliassime tada je najavio da će nakon US Opena otkriti tko će preuzeti mjesto njegova novog trenera.

Izbor je na kraju pao na 47-godišnjeg Ljubičića.

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Suradnja počinje nakon poraza u Pekingu

Vijest o novom treneru stigla je dan nakon što je Auger-Aliassime završio nastup na ATP turniru u Pekingu.

Kanađanin je ispao već u svom prvom meču. Rus Karen Hačanov svladao ga je u dva seta, oba rezultatom 6:3.

Ljubičić će tako preuzeti jednog od vodećih svjetskih tenisača i pokušati mu pomoći u nastavku karijere i borbi za najveće turnire.

S Federerom radio do kraja njegove karijere

Hrvatski stručnjak već ima veliko trenersko iskustvo na najvišoj razini. Krajem 2015. godine priključio se timu Rogera Federera te je uz legendarnog Švicarca ostao sve do završetka njegove profesionalne karijere.

Ljubičić je nakon toga preuzeo ulogu posebnog savjetnika Francuskog teniskog saveza. Taj će posao nastaviti obavljati i nakon što započne suradnju s Auger-Aliassimeom.

Bio je treći tenisač svijeta

Prije uspješne trenerske karijere Ljubičić je godinama pripadao svjetskom teniskom vrhu. Najbolji plasman ostvario je dolaskom na treće mjesto ATP ljestvice, a tijekom karijere osvojio je deset ATP naslova.

Posebno se ističe njegov trijumf na Masters 1000 turniru u Indian Wellsu. Na putu do naslova pobjeđivao je, među ostalima, Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Andyja Roddicka.

Veliki trag ostavio je i u hrvatskoj reprezentaciji. Ljubičić i Mario Ančić bili su ključni igrači Hrvatske 2005. godine, kada je reprezentacija prvi put osvojila Davis Cup.