Ivan Buljan upozorava uoči Gane: "To više nije afrički nogomet kakav je nekad bio"

Hrvatska danas protiv Gane igra utakmicu koja odlučuje o plasmanu u drugi krug Svjetskog prvenstva. Navijači će ponovno ispuniti trgove diljem zemlje, dok će oni najsretniji Vatrene bodriti s tribina stadiona u Philadelphiji.

Razgovarali smo s Ivanom Buljanom jutro nakon što je u Baškoj Vodi srdačno pozdravljen na promociji knjige "Hajdukova 71.". Legendarni nogometaš već godinama ljeta i zime provodi u Brelima i Baškoj Vodi, gdje je uvijek rado viđen gost.

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Buljan je nastupio i na Svjetskom prvenstvu 1974. godine u tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj, kada je reprezentacija bivše države uvjerljivo svladala afričkog predstavnika Zair rezultatom 9:0.

"Ma oni su tada bili smiješni. Nekako su se zbog kvota kontinenata plasirali na Svjetsko prvenstvo, ali afrički nogomet više nije ono što je nekad bio. Tamo su došli europski treneri, Afrikanci su gipki, brzi i čvrsti. Doduše, umore se prije nego Europljani, ali to su danas ozbiljne reprezentacije. Teško će biti, jako teško doći do pobjede i remi bi nam bio zadovoljavajući. Naravno, svim srcem bit ćemo uz naše Vatrene i priželjkivati pobjedu Hrvatske, ali budimo oprezni jer nas i neriješen rezultat gotovo sigurno vodi u drugi krug", rekao je Buljan.

Na pitanje koliko dobro poznaje afrički nogomet, odgovara da ima bogato iskustvo rada na tom kontinentu.

"Kako ne? Bio sam trener u Tunisu i osvojio tamo Superkup u Casablanci. Na suprotnoj strani kao trener bio je Vahid Halilhodžić."

Buljan i Halilhodžić bili su suigrači u reprezentaciji bivše države početkom osamdesetih godina. Iako je Buljan odigrao važnu ulogu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 1982. u Španjolskoj, tadašnji izbornik Miljan Miljanić nije ga uvrstio na završni popis. Objašnjeno mu je da iz njujorškog Cosmosa, u kojem su tada igrale brojne europske zvijezde, mora prijeći u europski klub kako bi igrao "ozbiljan nogomet". U to vrijeme plasman na Svjetsko prvenstvo bilo je znatno teže izboriti nego danas, kada na turniru nastupa čak 48 reprezentacija.

"Ma po meni je to previše. Puno je reprezentacija i zato ima manje dobrih utakmica", smatra Buljan.

Večeras će Hrvatska ponovno imati veliku podršku svojih navijača. A dosadašnja povijest daje razloga za optimizam – svaki put kada su se Vatreni plasirali u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, kući su se vraćali s medaljom oko vrata.

Neka tako bude i ovoga puta.