Iva i Marina osuđene za 'masažu'! Treba li Hrvatska legalizirati ili i dalje kažnjavati prostituciju?

Marina (19) proglašena je krivom i osuđena jer se sa suprugom odavala prostituciji te time kršila javni red i mir, piše danica.hr.

Prema presudi, mlada je i friško udana žena “putem internetske stranice TD Oglasnik, u rubrici “osobni kontakti” u aktivnom oglasu naziva “Par_24” oglašavala promatranje spolnih usluga”.

Po cijeni od 70 eura za pola sata i 120 eura za sat vremena nudila je i pružala spolnu uslugu masaže muškog spolnog organa sa završetkom, tzv. “ručni rad”, i promatranje spolnog odnosa između nje i njenog supruga.

Body to body

Optužni prijedlog protiv nje podnijela je Služba organiziranog kriminaliteta Policijske uprave zagrebačke u srpnju lani nakon provedene istrage. Osuđena je na novčanu kaznu od 100 eura.

Drugi slučaj s početka godine: Iva je proglašena krivom i osuđena jer je za 110 eura pružila seksualne usluge Mati koji je sve priznao.

Prema presudi, Iva (30) je objavila oglas da pruža usluge masaže. Nakon što ju je u lipnju oko ponoći nazvao Mato, dogovorila se s njim da će mu za 110 eura pružiti uslugu masaže body to body te seks, sve za istu cijenu.

Sutkinja navodi kako se oko pola 1 iza ponoći “odala prostituciji jer je pružala seksualne usluge za novčanu naknadu”. Iva se branila kako nije kriva navodeći da mu je samo pružila uslugu masaže za taj iznos. Iva je osuđena na novčanu kaznu od 18 eura te mora platiti 26 eura troškova postupka.

Kazna za korisnike

Slučajevi o kojima smo ovih dana pisali potaknuli su podosta rasprava o tome treba li Hrvatska legalizirati ili i dalje kažnjavati prostituciju. U osam europskih zemalja – a to su Austrija, Njemačka, Švicarska, Grčka, Nizozemska, Latvija, Mađarska i Turska – prostitucija je legalna.

Klijente, a ne prostituke, kažnjava se u više drugih zemalja, primjerice Francuskoj i Švedskoj. U mnogo zemalja prostitucija nije regulirana, ali se ne kažnjava i u zakonima nije navedena kao nešto nedopušteno: tako je u Češkoj, Italiji, Španjolskoj, Engleskoj.

Na području Europske unije prostituciju kažnjavaju samo Hrvatska i Rumunjska, piše u ponedjeljak Večernji list. Po tome smo u skupini s narigidnijim zemljama u kojoj su još Srbija, Albanija, Rusija, Ukrajina.

Kazna za odavanje prostituciji, što je remećenje javnog reda i mira, iznosi do 100 eura ili 30 dana zatvora. Korisnik usluga se ne kažnjava. Hrvatske vlasti i dalje ne žele otvoriti to pitanje, a sad se to niti ne očekuje s obzirom da je superizborna godina, prenosi danica.hr.