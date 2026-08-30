Itauma pušten iz bolnice nakon teškog poraza od Hrgovića: Oglasio se njegov tim

Moses Itauma pušten je iz bolnice nakon što je poslije borbe s Filipom Hrgovićem iz londonske O2 Arene iznesen na nosilima.

Mladi britanski teškaš završio je na liječničkom pregledu nakon što ga je Hrgović pobijedio tehničkim nokautom u devetoj rundi borbe za naslov IBF-ova svjetskog prvaka.

Njegov promotor Queensberry Promotions sada je objavio dobre vijesti. Itauma je bolnicu napustio još tijekom noći te se vratio kući.

"Moses je dobro. Sinoć je napustio bolnicu i nakon pregleda sada je kod kuće sa svojom obitelji", priopćili su iz Queensberryja.

Warren spominjao problem s nogom

Itauma je završnicu borbe dočekao potpuno iscrpljen, a nakon prekida nije mogao samostalno napustiti ring. Liječničko osoblje iznijelo ga je na nosilima, nakon čega je prevezen u bolnicu.

Njegov promotor Frank Warren nakon meča kazao je kako je Itauma tijekom borbe "nešto napravio nozi", dodajući da je odlazak u bolnicu bio preventivne prirode.

Detalji eventualne ozljede zasad nisu objavljeni. Nakon obavljenih pregleda 21-godišnjeg Britanca nije bilo potrebno zadržati u bolnici.

Prvi poraz profesionalne karijere

Itaumi je okršaj s Hrgovićem donio prvi poraz otkako je postao profesionalac. Britanac je u početnim rundama nametnuo visok ritam i bio uspješniji, no kako je borba odmicala počeo je gubiti snagu.

Hrgović je izdržao njegov početni nalet i postupno preuzeo kontrolu, a u devetoj rundi krenuo je u odlučujući napad. Itaumu je pritisnuo uz konopce i zasuo udarcima, nakon čega je Britančev kut ubacio ručnik.

Prekidom borbe Hrgović je osvojio IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.