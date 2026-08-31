Itauma izašao iz bolnice pa odmah zatražio revanš s Hrgovićem: Warren ga pokušava odgovoriti

Moses Itauma ne miri se s prvim porazom u profesionalnoj karijeri. Samo dva dana nakon dramatične borbe u londonskoj O2 Areni, 21-godišnji Britanac već je zatražio izravan revanš s Filipom Hrgovićem.

Informaciju je potvrdio njegov promotor Frank Warren, a u ponedjeljak su je objavili vodeći britanski boksački mediji, među njima talkSPORT, The Sun i The Ring.

Itauma je protiv Hrgovića bio u velikoj prednosti tijekom prvih osam rundi. U drugoj je hrvatskog teškaša poslao i na brojanje, ali je pokušavajući završiti borbu potrošio golemu količinu energije. Hrgović je izdržao njegove napade, a potpuno iscrpljenog Britanca zaustavio je u devetoj rundi i osvojio IBF naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Nakon borbe Itauma je na nosilima napustio ring te je preventivno prevezen u bolnicu. Pušten je nekoliko sati poslije, a čim se vratio kući nazvao je Warrena.

– Pitao me: "Možemo li dogovoriti revanš?" To je sasvim prirodna reakcija – otkrio je Warren za talkSPORT.

No iskusni promotor zasad nema namjeru ponovno ga odmah poslati pred Hrgovića. Itaumi je poručio da se odmakne od boksa, odmori i provede vrijeme s obitelji. Warren smatra da bi prije novog napada na svjetski naslov trebao odraditi još jednu ili dvije borbe.

Hrgovića sada čeka druga obveza

Postoji još jedna velika prepreka trenutnom revanšu. U ugovoru za prvi dvoboj nije postojala klauzula koja bi Itaumi jamčila uzvrat, dok bi Hrgović sljedeći naslov trebao braniti protiv obveznog IBF izazivača Franka Sancheza. Kubanac je prethodno pristao odstupiti kako bi se Hrgović i Itauma mogli boriti za upražnjeni naslov.

Situacija se tako u samo jednoj večeri potpuno preokrenula. Itauma je u London stigao kao veliki favorit i jedna od najvećih mladih zvijezda svjetskog boksa. Sada upravo on traži novu priliku protiv Hrgovića, dok hrvatski boksač kao IBF prvak može početi razmišljati o najvećim mečevima svoje karijere.