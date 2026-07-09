Italija uvodi red na plažama: Treba li i Hrvatska početi naplaćivati ulaz na najljepše lokacije?

Talijanske vlasti i ovog ljeta uvode niz mjera kojima žele smanjiti pritisak masovnog turizma na najpoznatijim plažama. Na dijelu obale broj kupača bit će ograničen, a za ulazak na neke plaže bit će potrebna prethodna rezervacija, pa se turistima savjetuje da prije putovanja provjere pravila koja vrijede za odabranu destinaciju.

Nove mjere uvedene su kako bi se zaštitili osjetljivi obalni ekosustavi i spriječila prevelika opterećenost najposjećenijih plaža. Pravila se primjenjuju na više lokacija diljem zemlje, od Sardinije do Ligurije, pišu 24sata.

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Najstroža ograničenja vrijede na Sardiniji. Na poznatoj plaži La Pelosa u Stintinu tijekom ljetne sezone dnevno može boraviti najviše 1500 ljudi. Posjet je moguć samo uz prethodnu internetsku rezervaciju, a odrasli plaćaju ulaznicu od 3,50 eura, dok djeca mlađa od 12 godina ulaze besplatno.

Na plaži Punta Molentis, u blizini Villasimiusa, dopušten je boravak za najviše 600 posjetitelja dnevno. Osim rezervacije i plaćanja ulaza, naplaćuje se i parkiranje. Ondje vrijede i dodatna pravila pa postavljanje suncobrana i šatora nije dopušteno, osim za obitelji s malom djecom i osobe starije od 65 godina.

Ograničenja su uvedena i na drugim popularnim sardinskim plažama, među kojima su Rena Bianca, Cala Brandinchi i Cala Goloritzé. Ovisno o lokaciji, dnevni broj posjetitelja kreće se od oko 250 do gotovo 1500, a na dijelu plaža obvezna je prethodna rezervacija.

Promjene nisu zahvatile samo Sardiniju. Na plaži Baia del Silenzio u ligurskom Sestri Levanteu istovremeno može boraviti najviše 450 ljudi, a broj posjetitelja kontrolira se tijekom dana, iako se ulaz ne naplaćuje.

Slična pravila vrijede i na poznatoj plaži Spiaggia dei Conigli na otoku Lampedusi, gdje je broj kupača ograničen na 550 po terminu. U morskom rezervatu Gaiola kraj Napulja dopušten je ulazak za najviše 200 osoba po terminu uz obveznu rezervaciju, dok je prethodna prijava potrebna i za posjet zaljevu Due Sorelle u regiji Marche.

Pojedina talijanska ljetovališta odlučila su gostima ponuditi više prostora na plaži. U Jesolu se postupno povećava površina predviđena za svaki suncobran i ležaljke, zbog čega će njihov ukupan broj biti manji nego dosad.

U Bibioneu se, pak, testiraju nove ležaljke za pojedinačne korisnike, a dio njih opremljen je solarnim panelima za punjenje mobilnih uređaja. U planu je i aplikacija koja bi trebala pratiti zauzetost suncobrana i olakšati upravljanje slobodnim mjestima.

ANKETA

Biste li platili ulaz na najpopularnije hrvatske plaže ako bi to značilo manje gužve i bolju zaštitu prirode? Da, ako je cijena razumna (npr. 2–5 €)

Ne, plaže trebaju biti besplatne za sve

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