Istrčao maraton dok je bio na bolovanju: Poslodavac pobjesnio, ali sud je stao na stranu radnika

Nizozemac koji je tijekom bolovanja sudjelovao na maratonu u Rotterdamu ostao je bez posla nakon što je njegov poslodavac doznao za njegov sportski pothvat. No ono što je tvrtka smatrala ozbiljnom povredom radnih obveza sud je protumačio sasvim drukčije. Umjesto da ostane bez ikakve naknade, radnik sada ima pravo na isplatu od približno 60.000 eura.

Neobičan radni spor u Nizozemskoj završio je odlukom koja bi mogla iznenaditi mnoge poslodavce. Zaposlenik tvrtke koja se bavi obradom metala dobio je izvanredni otkaz nakon što je tijekom bolovanja istrčao maraton, no sud je zaključio da takva odluka nije bila opravdana, prenosi RTL Nieuws.

Radnik je bio privremeno nesposoban za rad zbog problema s kukom. Unatoč zdravstvenim tegobama, odlučio je sudjelovati na poznatom maratonu u Rotterdamu.

Njegov poslodavac za to je doznao putem društvenih mreža, a informacija da zaposlenik na bolovanju može istrčati više od 42 kilometra izazvala je oštru reakciju uprave.

Poslodavac izgubio povjerenje u radnika

U tvrtki su smatrali da je sudjelovanjem na maratonu zaposlenik ozbiljno narušio odnos povjerenja te prekršio obveze koje ima tijekom bolovanja.

Zbog toga su mu odlučili uručiti izvanredni otkaz.

Međutim, radnik nije prihvatio takvo obrazloženje. Smatrao je da nije učinio ništa što bi opravdalo trenutačni prekid radnog odnosa pa je slučaj završio pred sudom u Rotterdamu.

Tijekom postupka otkriven je važan detalj koji je bitno utjecao na konačnu odluku.

Liječnik je bio upoznat s njegovim planovima

Iako se na prvi pogled moglo činiti neobičnim da osoba s problemima s kukom sudjeluje na maratonu, pokazalo se da njegov liječnik medicine rada nije bio iznenađen takvom aktivnošću.

Naprotiv, liječnik koji je pratio radnikov oporavak znao je da se priprema za utrku.

Smatrao je da tjelesna aktivnost može imati pozitivan učinak na njegov oporavak te mu je dopustio postupno povećavanje fizičkog opterećenja.

Ta je okolnost bila presudna jer je pokazala da radnik nije samovoljno poduzimao aktivnosti protivne medicinskim preporukama.

Tvrtka mora isplatiti oko 60.000 eura

Sud je zaključio da poslodavac nije imao dovoljno osnova za izvanredni otkaz.

Sama činjenica da je zaposlenik tijekom bolovanja istrčao maraton nije bila dovoljna da bi se utvrdilo kako je prekršio svoje radne obveze, osobito zato što je liječnik medicine rada bio upoznat s njegovim aktivnostima.

Iako radnik na kraju neće nastaviti raditi u istoj tvrtki, sudska odluka donijela mu je značajnu financijsku naknadu.

Poslodavac mu mora isplatiti zakonsku otpremninu i dodatnu naknadu koju je odredio sud, a ukupni iznos doseže približno 60.000 eura.

Ovaj slučaj pokazuje da bolovanje ne znači automatsku zabranu svih fizičkih aktivnosti. Ono što je dopušteno ovisi o zdravstvenom stanju radnika, prirodi njegova posla i medicinskim preporukama.

Upravo je ta razlika između nesposobnosti za obavljanje konkretnog posla i mogućnosti bavljenja određenom tjelesnom aktivnošću bila ključna za rasplet ovog neobičnog slučaja.