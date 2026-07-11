Istraživanje upozorava: Ovaj simptom mogao bi biti ključan znak raka debelog crijeva kod mlađih

Novo istraživanje izdvojilo je simptom koji bi kod osoba mlađih od 50 godina mogao biti najvažniji znak upozorenja na kolorektalni rak. Riječ je o rektalnom krvarenju, odnosno krvarenju iz završnog dijela probavnog sustava, zbog kojeg stručnjaci savjetuju ozbiljan oprez i liječničku procjenu. Iako takvo krvarenje ne znači automatski rak, istraživači upozoravaju da ga ne treba olako pripisivati bezazlenim uzrocima.

Istraživači Medicinskog fakulteta Sveučilišta Louisville proučavali su 443 pacijenta mlađa od 50 godina koji su bili podvrgnuti kolonoskopiji. Među njima je 44 posto imalo dijagnozu ranog kolorektalnog raka. Posebno je zabrinjavajući podatak da je vjerojatnost dijagnoze bila 8,5 puta veća kod onih koji su na kolonoskopiju upućeni zbog simptoma među kojima je bilo rektalno krvarenje, otkriva LadBible.

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Viša autorica istraživanja, kolorektalna kirurginja dr. Sandra Kavalukas, istaknula je da mnogi slučajevi ranog kolorektalnog raka koje viđa nemaju obiteljsku povijest bolesti. Prema njezinim riječima, istraživanje podupire pitanje kome je kolonoskopija potrebna prije dobi u kojoj se inače preporučuje probir, piše Večernji list.

Ako osoba mlađa od dobi za rutinski probir ima rektalno krvarenje, kolonoskopiju bi trebalo ozbiljno razmotriti. Istraživači su utvrdili da je 88 posto pacijenata kojima je kasnije dijagnosticiran kolorektalni rak kolonoskopiju napravilo zato što su imali simptome poput rektalnog krvarenja. Među pacijentima uključenima u istraživanje samo je 13 posto imalo genetske pokazatelje koji upućuju na nasljednu povijest kolorektalnog raka. Ipak, obiteljska povijest raka i dalje je povećavala rizik od oboljenja.

Dr. Kavalukas upozorila je da svi simptomi ne znače nužno potrebu za kolonoskopijom. Kao primjer navela je da osoba od 35 godina koja se javi zbog rektalne boli vjerojatno ne mora odmah na kolonoskopiju. No ako se javi zbog krvarenja, prema podacima istraživanja, vjerojatnost da ima kolorektalni rak 8,5 puta je veća.

Kolorektalni rak u porastu je među mlađim osobama. Stručnjaci kažu kako bi se osobe koje primijete rektalno krvarenje trebale odmah javiti liječniku. Ako je stolica crna ili tamnocrvena, potrebno je zatražiti hitan pregled. Ako krvarenje ne prestaje ili se pri obavljanju nužde pojavi mnogo krvi, potrebno je hitno potražiti medicinsku pomoć.

Znakovi na koje treba obratiti pozornost uključuju krv na toaletnom papiru, crvene tragove na vanjskoj strani stolice i ružičastu vodu u WC školjci. Upozoravajući znak može biti i krv u stolici, krvavi proljev ili vrlo tamna stolica, što može upućivati na krv pomiješanu sa stolicom. Takve promjene ne treba ignorirati, osobito ako se ponavljaju ili se javljaju kod osoba mlađih od 50 godina.