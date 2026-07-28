Istraga će otkriti što se dogodilo u Međugorju: Ovo je zasad poznato o vandalizmu

Vandalski čin šokirao je Međugorje, jedno od najpoznatijih katoličkih središta na svijetu. U utorak je zapaljen vanjski oltar crkve svetoga Jakova, a oskvrnuta su i dva Gospina kipa. Uz pomoć mještana uhićen je Poljak, koji je i sam ranije hodočastio u Međugorje, prenosi RTL.

Svetište se sada oporavlja od prizora koji su uznemirili vjernike.

Sve je snimila kamera u pet sati ujutro. Vandal je prolio zapaljivu tekućinu i zapalio vanjski oltar crkve svetog Jakova. Samo pola sata ranije stigla je dojava o šokantnim prizorima. Gospini kipovi na Brdu ukazanja i kod Plavog križa uništeni su crnom bojom. Oštećeno je i postolje, na kojem je na engleskom jeziku bilo ispisano: "vrag u suknji".

"Majko moja kome ovo smeta, Bože sačuvaj... Ovo može samo monstrum", šokirano je komentirao jedan Međugorac.

Svi su se zato digli na noge pa bijeg nije dugo trajao. Oko podneva, kod Ljubuškog, počinitelja pronalaze i zadržavaju lokalni mještani. Za RTL Danas jedan od njih otkrio je kako su ga savladali.

"Vidjeli smo čovjeka koji ide kroz polje s crnom torbom, crnom kapom i mi smo ga išli uloviti, jedva sam uspio, oborio sam ga na pod dok nije policija došla. Udarao se na podu i vrijeđao nas je", kazao je Ivan Vucić iz Cerna.

Međugorje u šoku

U blizini kipa vandal je ostavio i transparent s imenima međugorskih vidjelica koje naziva prevarantima. Sve je ispisano na poljskom jeziku. Naknadno je potvrđeno da je riječ od 31-godišnjem Poljaku koji je ozbiljno uznemirio jedno od najpoznatijih katoličkih središta u svijetu.

"Za nepovjerovati da to može neka osoba napraviti. Šta je njemu u glavi bilo, daj Bože da se bar na neki način kazni", kazao je mještanin.

Željka iz Metkovića smatra da je problem dublji. "Ne treba te ljude kažnjavati, treba im doktor medicinska pomoć ili neki dobar egzorcist, ali to je nečuveno."

Policija: Istraga u tijeku

Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a HNŽ-a potvrdila je da je istraga u tijeku. "Ta osoba je lišena slobode, nad njim će se provesti kriminalističko istraživanje i utvrđivanje identiteta. Tada bi trebalo postati jasnije koji su motivi ovog slučaja. O svemu je obaviješten i tužitelj iz Mostara", kazala je.

Svi oštećeni prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju, a simbolična poruka stigla je iz župnog ureda u Međugorju.

"Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije: da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu."

Jer incidenti su se dogodili samo nekoliko dana prije početka Međunarodnog festivala mladih. Istraga vandalskog čina se nastavlja. Svetište ostaje otvoreno i spremno za dolazak nekoliko desetaka tisuća mladih iz cijeloga svijeta.