"Istraga bi se mogla proširiti, moguće je zločinačko udruženje". Evo što odvjetnik kaže o smrti Periša

Točan uzrok smrti Kristiana Josipa Periša (32) još nije poznat. Rezultati obdukcije i toksikološke analize nisu objavljeni, a slučaj i dalje otvara brojna pitanja. Odvjetnik Martin Sherri, koji je po struci i medicinski tehničar, smatra da bi se istraga mogla proširiti na veći broj osoba, a ne isključuje ni mogućnost postojanja zločinačkog udruženja.

Govoreći za RTL, Sherri je objasnio kako kašnjenje nalaza obdukcije i toksikološke analize ne smatra neobičnim. U ovakvim slučajevima, kaže, na rezultate se u pravilu čeka između dva i četiri tjedna.

Posebno se osvrnuo na činjenicu da je Periševo tijelo kremirano te na pitanje jesu li time možda uništeni važni dokazi.

- To ovisi o tome koliko su detaljno uzeti tragovi i fotografije tijekom obdukcije, odnosno koliko je taj postupak kvalitetno napravljen. Ako je napravljen kvalitetno, smatram da dokazivanje nije ugroženo. Ako nije, to bi otvorilo nova pitanja i ugrozilo postupak - pojasnio je odvjetnik.

'Takvo postupanje ne može biti u skladu s protokolom'

U javnosti se pojavila i snimka postupanja prema Perišu, koja je izazvala brojne reakcije. Sherri kaže da je snimku odlučio ne gledati jer je riječ o dokaznom materijalu u istrazi, no na temelju dostupnih fotografija i informacija sumnja u zakonitost postupanja.

Kao osoba s medicinskim obrazovanjem tvrdi da takav način postupanja ne može biti u skladu s pravilima struke.

- Kroz svoje srednjoškolsko školovanje, ni u teoriji ni u praksi, nisam nikad vidio ni čuo da se tako nešto smije raditi. Ne smatram da je tako nešto moguće napraviti. Čak i kada bi postojao protokol koji bi to dopuštao, bio bi suprotan višim propisima, zakonima i Ustavu jer bilo kakav oblik mučenja ne može biti dopušten niti propisan - rekao je Sherri.

Kao jedan od ključnih propusta istaknuo je činjenicu da o događaju, prema njegovu mišljenju, nadležne institucije nisu odmah obaviještene, prije svega policija.

Smatra da su medicinski tehničari i liječnici najprije trebali obavijestiti svoje nadređene, voditelje smjene i pročelnike Zavoda, nakon čega bi informacija trebala stići do ravnatelja.

- Ne vidim razlog, pogotovo jer je riječ o tako teškom slučaju, smrti osobe od 32 godine, da se ne obavijesti Gradski ured za zdravstvo, a sukladno propisima i samo ministarstvo - dodao je.

Istraga bi se mogla proširiti na više osoba

Na snimci se, prema dostupnim informacijama, vidi devet osoba, dok su dosad uhićene četiri. Na pitanje bi li odgovornost trebala snositi i ostala petorica, Sherri upozorava da je istraga tek na početku i da se ne može isključiti kazneni postupak protiv većeg broja ljudi.

- Ne možemo utvrditi da neće biti postupka protiv većeg broja ljudi. Moguće je da će još osoba biti uključeno ili da već jesu uključene, ali ne mora se za sve odmah tražiti istražni zatvor - istaknuo je.

O kvalifikaciji kaznenog djela teškog ubojstva kaže kako Državno odvjetništvo vjerojatno raspolaže širim kontekstom i informacijama koje nisu dostupne javnosti, zbog čega se zasad ne može suditi samo na temelju snimke.

Sumnja na zločinačko udruženje?

Posebno je upozorio na mogućnost da se istraga proširi i na sumnju u postojanje zločinačkog udruženja. To bi, pojašnjava, moglo doći u obzir ako se utvrdi da su pojedinci nakon događaja pokušali prikriti ono što se dogodilo ili da su nadređeni bili upoznati sa slučajem, ali nisu reagirali.

- Ako se utvrdi da su nakon događaja sa snimke obavijestili nadređene, a da oni nisu reagirali, ili ako se utvrdi da ih nisu obavijestili radi prikrivanja, može postojati legitimna sumnja na zločinačko udruženje. To vrijedi ako su u prikrivanju ovako teškog kaznenog djela sudjelovale tri ili više osoba - zaključio je Sherri.

U međuvremenu traje i istraga o tome kako je snimka postupanja prema Perišu dospjela u javnost. Dok se čekaju rezultati obdukcije i toksikoloških analiza, ostaje niz otvorenih pitanja o okolnostima njegove smrti i mogućoj odgovornosti svih uključenih, javlja RTL.