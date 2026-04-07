ISTRA - HAJDUK 0-1: Livaja zabio za vodstvo Bijelih

Hajduk danas od 18 sati igra protiv Istre 1961 na Aldo Drosini utakmicu 28. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli uoči ove utakmice drže drugo mjesto prvenstvene tablice s osvojena 53 boda, 13 manje od vodećeg Dinama i 12 više od trećeplasirane Rijeke. U posljednjem susretu odigranom prije reprezentativne pauze Hajduk je na Gradskom vrtu u Osijeku svladao Vukovar 1991 s visokih 6:0.

Bit će ovo ujedno i posljednji ogled Hajduka i Istre 1961 u ovoj sezoni, a u protekla tri Bijeli su upisali dvije pobjede dok je momčad iz Pule slavila jednom. Na otvaranju prvenstva u kolovozu Hajduk je na Poljudu slavio s 2:1, zatim je u listopadu u Puli bilo 3:0 za Bijele, a u posljednjem ogledu u siječnju na Poljudu pobijedila je Istra 1961 rezultatom 2:1.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Stipe Brajković iz Šibenika, a četvrti sudac je Filip Dragašević iz Zagreba. VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Ivan Vučković iz Zagreba.

U 41. je minuti Šego dodao za Livaju, a on je s 8 metara pogodio okvir gola.

U 37. je minuti Pukštas zatresao stativu nakon što je Krovinović izveo slobodni udarac.

U 34. je minuti Livaja dobio žuti karton zbog napucavanja lopte nakon što je Erceg svirao prekršaj.

U 23. je minuti Hajduk došao u vodstvo: nakon ubačaja s lijeve strane, Brajković je spustio loptu, a Livaja je lijevom zabio za 0:1.

U 9. je minuti požutio Kadušić nakon prekršaja na Šegi.

ISTRA 1961: Kolić - Kadušić, Nasraoui, Miettinen, Heister - Radošević, Štulac - Frederiksen, Maurić, Rozić - Prevljak

Klupa: Paus Kunšt, Agada, Ahmeti, Albarracin, Goričan, Hrvatin, Lončar, Obando, Šepić, Škafar Žužić

HAJDUK: Silić - Sigur, Marešić, Šarlija, Melnjak - Pajaziti, Krovinović - Brajković, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Diallo, Guillamón, Kalik, Račić, Bamba, Huram, Hrgović, Durdov, Skelin i Skoko