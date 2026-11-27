Nogometaši Istre 1961 upisali su pobjedu protiv Varaždina rezultatom 2:1 u prvoj utakmici 15. kola SuperSport HNL-a, odigranoj na stadionu Aldo Drosina u Puli.

Susret je za gostujuću momčad krenuo u neželjenom smjeru već u 15. minuti, kada je Varaždin ostao s igračem manje.

Domaćini su brojčanu prednost iskoristili samo šest minuta kasnije, kada je Škafar Žužić pogodio za vodstvo Istre. Prednost Puljana povećao je Frederiksen u 42. minuti, pa je domaća momčad na odmor otišla s dva pogotka prednosti.

Unatoč brojčanom zaostatku, Varaždin se uspio vratiti u utakmicu u 83. minuti, kada je Tavares smanjio na 2:1 i donio neizvjesnost u završnicu susreta.

Ipak, rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao, a Istra je pred domaćom publikom osvojila vrijedna tri boda.

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