Istra 1961 slavila u Koprivnici! Dva pogotka u završnici presudila Slaven Belupu

Nogometaši Istre 1961 pobjedom su otvorili 12. kolo SuperSport Hrvatske nogometne lige. Pulska momčad slavila je na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici rezultatom 2:0, a oba pogotka postignuta su u završnici susreta. Nakon što se mreže nisu tresle tijekom prvog poluvremena, odluka o pobjedniku pala je u posljednjih dvadesetak minuta utakmice.

Istra je do vodstva stigla u 71. minuti, kada je Mohamed Nasraoui zatresao mrežu domaćina i doveo goste u prednost. Slaven Belupo pokušavao je doći do izjednačenja, no pulska momčad uspjela je sačuvati vodstvo. Konačnih 2:0 postavio je Isaac Tomich pogotkom u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, čime je potvrdio pobjedu gostiju.

Ovim trijumfom Istra 1961 stigla je do 16 bodova u aktualnoj sezoni i trenutačno zauzima šesto mjesto na ljestvici SHNL-a. Slaven Belupo ostao je na 13 osvojenih bodova te se nalazi na sedmoj poziciji prvenstvene ljestvice.