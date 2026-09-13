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ISTRA 1961 - RUDEŠ 3-2: Istra pobjedom skočila na šesto mjesto

Frederiksen je upisao hat-trick
istra rudeš

Nogometaši Istre 1961 i Rudeša danas su s početkom od 17 sati igrali utakmicu 7. kola SuperSport HNL-a, a slavila je Istra rezultatom 3:2, a hat-trick zabio je Frederiksen. 

Istra je povela u 11. minuti preko Frederiksena koji je bio precizan s bijele točke. U 28. je minuti isti igrač zabio pogodak za 2:0 na asistenciju Žužića i kraj prvog poluvremena. 

U drugom je poluvremenu u 58. minuti Frederiksen zabio hat-trick nakon asistencije Ahmetija. Gosti su se pokušavali vratiti u kasnoj fazi utakmice, kada je Saho u 85. minuti zabio za 3:1, a četiri minute kasnije Ilečić je na asistenciju Seitza zabio za konačnih 3:2. 

Istra je pobjedom skočila na šesto mjesto, dok je Rudeš deveti.

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