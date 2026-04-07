ISTRA 1961 – HAJDUK 1-3: Pobjeda Hajduka u Puli, Pajaziti upisao prvijenac, Huram debitirao

Hajduk je danas od 18 sati igrao protiv Istre 1961 na Aldo Drosini utakmicu 28. kola SuperSport HNL-a, a pobijedili su Bijeli rezultatom 1:3 zahvaljujući Livajinu pogotku iz 23. minute i 58. minute te Pajazitijevu pogotku iz 51. minute, dok je za Istru zabio Agada u 83. minuti.

Ovo je bio ujedno i posljednji ogled Hajduka i Istre 1961 u ovoj sezoni, a u protekla tri Bijeli su upisali dvije pobjede dok je momčad iz Pule slavila jednom. Na otvaranju prvenstva u kolovozu Hajduk je na Poljudu slavio s 2:1, zatim je u listopadu u Puli bilo 3:0 za Bijele, a u posljednjem ogledu u siječnju na Poljudu pobijedila je Istra 1961 rezultatom 2:1.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Stipe Brajković iz Šibenika, a četvrti sudac je Filip Dragašević iz Zagreba. VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Ivan Vučković iz Zagreba.

Prvi je zaprijetio Hajduk tek u 6. minuti kada je Livaja proigrao Šegu, on vratio u peterac, a Pukštasev je udarac bio slab. Tri minute kasnije požutio je Kadušić nakon prekršaja na Šegi. U 13. je minuti šutirao Krovinović nakon što je Brajković odigrao povratnu loptu, no blokirao je Miettinen.

U 15. je minuti pogriješio Sigur, Rozić je presjekao loptu i odigrao do Prevljaka, Šarlija je intervenirao na vrijeme. Dvije minute kasnije sjajnu loptu Livaje za Pukštasa koji je ostao sam ispred Kolića, ali Istrin je vratar obranio njegov pokušaj. U 23. je minuti Hajduk došao u vodstvo: nakon ubačaja s lijeve strane, Brajković je spustio loptu, a Livaja je lijevom zabio za 0:1. Dvije je minute kasnije Šarlija nezgodno dodao Siliću koji se jedva uspio snaći.

U 30. je minuti Šego odigrao za Livaju, a on za Melnjaka, no otišlo je u korner. Četiri je minute kasnije Livaja dobio žuti karton zbog napucavanja lopte nakon što je Erceg svirao prekršaj. U 37. je minuti Pukštas zatresao stativu nakon što je Krovinović izveo slobodni udarac. Minutu potom, Melnjak je pronašao Brajkovića, no nije bio precizan. U 39. je minuti Prevljak dobio dugu loptu, Silić je istrčao s vrata i otklonio opasnost. Dvije se minute kasnije zatresla greda: Šego je dodao za Livaju, a on je s 8 metara pogodio okvir gola. U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa je Hajduk otišao na predah s prednošću od 23. minute.

Drugo je poluvrijeme krenulo bez izmjena, a u 50. je minuti Šego pucao, Kolić je obranio, a obrana Istre odbila je u korner. Minutu nakon Pajaziti je zatresao mrežu: Šego je dodao Hajdukovu veznjaku koji je pucao u gornji desni kut za 0:2 i za prvijenac u bijelom dresu. U 58. je minuti Livaja ponovno zatresao mrežu: nakon što je predriblao Miettinena, a u padu je poslao loptu u mrežu pored nemoćnog Kolića za 0:3. Potom je uslijedila promjena u redovima Istre: izašao je Šćulac, a zamijenio ga je Lončar.

U 61. je minuti Brajković pucao s 40-ak metara, Kolić je odbio vršcima prstiju u korner. Tri minute kasnije Livaja je ostavio za Brajkovića, blokirali su domaćini. U 63. je minuti Rozić pokušao s 20 metara, obranio je Silić. Četiri je minute potom Obando zamijenio Maurića. U 70. je minuti pucao Pukštas s ruba šesnaesterca, no ravno u Kolića. Minutu potom pucao je Frederiksen, ali nije bio precizan. U 74. je minuti pucao Krovinović, otišlo je u aut.

U 75. su minuti Skoko i Kalik zamijenili Pukštasa i Šegu, a kod Istre Taraba, Goričan i Agada ušli su umjesto Miettinena, Rozića i Prevljaka. Pet minuta potom Bamba i Guillamón zamijenili su Brajkovića i Krovinovića.

U 83. je minuti Agada smanjio prednost Hajduka: oduzeo je loptu i pucao iskosa, neobranjivo za Silića i 1:3. Tri je minute kasnije požutio Bamba.

U drugoj je minuti četverominutne nadoknade Huram zamijenio Livaju i upisao debi. U trećoj je minuti Agada izišao ispred Silića, obranio se Hajduk.

To je ujedno bila posljednja prilika utakmice u kojoj je Hajduk slavio rezultatom 1:3.

ISTRA 1961: Kolić - Kadušić, Nasraoui, Miettinen, Heister - Radošević, Štulac - Frederiksen, Maurić, Rozić - Prevljak

Klupa: Paus Kunšt, Agada, Ahmeti, Albarracin, Goričan, Hrvatin, Lončar, Obando, Šepić, Škafar Žužić

HAJDUK: Silić - Sigur, Marešić, Šarlija, Melnjak - Pajaziti, Krovinović - Brajković, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Diallo, Guillamón, Kalik, Račić, Bamba, Huram, Hrgović, Durdov, Skelin i Skoko