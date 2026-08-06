Istinska splitska legenda: Sjećate li se Ante Perike? "Razglas mu nije bio potreban. Volio je Split, a Hajduka iznad svega"

Povjesničar umjetnosti i muzejski savjetnik Goran Borčić autor je knjige Povijest pisana svjetlom, Split od Prisce do Adriane u čijem prvom dijelu do u tančine raščlanuje splitske osobenjake među kojima su razni redikuli, imbrojuni, manjamuktaši, manjinjorgi, bonkulovići, poverini, barufanti, maškalcuni, mucigoti, uncuti, berekini, farabuti, furbačuni, batali, bevaduri, dišperaduni, šotokucini, foliranti, zavajuni, trunfuni, vagabondi i mnogi drugi koji su se isticali svojim osobenostima. Među njima Baću, Maru Žebon, Duju Balavca, Stipu Igru, Giovaninu Kokolo, Pajdu, Periku, Jozu Trinaesticu i brojne druge. Ovo je priča o njima.

Ante Lizatović zvan Ante Perika iz Krstatica bio je kralj svih kolportera, zato ga nitko skoro i nije znao po prezimenu dok u Slobodnoj Dalmaciji 2009. godine nije objavljeno da je umro. Svi su znali samo za Antu kolportera ili Antu Periku. Bio je pametan, dobar i srdačan čovjek, a imao je toliko prodoran glas da mu razglas i nije bio potreban i što je važno volio je Split, a Hajduka iznad svega.

- Svoj kruh je zarađivao na jedan osebujan način i u tome se razlikovao od svih ostalih. Bolje i od mnogih urednika novina koje je prodavao znao je pogoditi koji će naslov u njegovoj interpretaciji privući prolaznika da kupi novine. Njegova svakodnevna ruta bila je rano ujutro s kolicima punim novina otići pred brodogradilište i Jugoplastiku, pa onda do pazara te pred Srebrna vrata. Zaputio bi se i prema autobusno, te željezničkom kolodvoru nadglasavajući glasove s razglasa o dolasku i odlasku vlakova i autobusa.

Borčić dodaje kako bi Ante Perika izvikivao izbor članaka u svojim poznatim desetercima. Nakon jedne velike igre Hajduka protiv Crvene zvezde sutradan je Ante prodavao novine i vikao: "Šta se ono kraj Plinare praši, to Primorac na Saviću jaši" ili sportsko-politička: "Ide Tito priko Perkovića i pozdravlja Juru Jerkovića".

Na Starom placu bi prodavao knjižicu s rasporedom utakmica tadašnje prve lige na čijoj su naslovnici bili Zlatko i Zoran Vujović izvikujući: "Evo naši bilih tića, evo braće Vujovića", ali ne bi zaboravio pogoditi ono što je hajdukovce najviše zanimalo, pa bi svečano objavljivao: "Luka Peruzović dobija sina". Bilo je i onih moralno-zdravstvenih poduka: "Ko pije umrije, ko ne pije i prije!".

Na dane hajdukovih utakmica novine je zajedno s kolicima ostavljao kod kuće, pa bi se na zapadnom stajanju Starog placa ili kasnije na Poljudu ukazao sav odjeven u bijelo s ličkom kapom pjevajući deseterce o Hajduku i njegovim igračima. Pričalo se da mu je periku kupio Jurica Jerković kada je igrao u Švicarskoj, a ponekad je nosio i sombrero s ogromnim obodom.

"Humor starog Splita godi i miluje"

Splitski književnik Marin Bego u jednom svom eseju o temperamentu starih Splićana napisao je da je pored smijeha, vike i psovanja njihova karakteristika i ruganje jer južnjaci ništa ne zatvaraju u sebe, sve što osjećaju izriču otvoreno što intimnije to stravstvenije. Humor starog Splita nema jetke ironije, ne zagriza bolno u ljude, već godi i miluje, kaže Borčić.

- Splitsko osjećanje za smiješno vezano je podjednako za ljudske mane kao i za životnu atmosferu i društvene naravi. Shvatiti taj fini humor, tu prpošnu igru duha i mašte, moguće je ako se poznaje stari Split sa svim njegovim osobitostima. Starim Splićanima nije moglo promaći ponašanje malograđanki ili kako su ih u žargonu zvali navrnute gospoje.

Borčić kaže da su osobenjaci nekada Splićanima služili za zabavu i bili im mjera vlastite normalnosti. Takvi su se tipovi nametali splitskoj malograđanštini i grad se gotovo paradoksalno služio tim svojim marginalnim, inferiornim predstavnicima uključivši ih u svoju legendu i u svoj mit kao neotuđiva i dragocjena činioca. Splitskih redikula nije nestalo nakon otvorenja Mediteranskih igara 1979. godine, naprotiv njihov se broj uvećao.

U Splitu se sve brzo zapazi

- Oni su od tada proširili mjesta svog pojavljivanja, iako su Pjaca i Riva ostali i dalje centri na kojima su ipak morali biti viđeni. Više nisu toliko upadali u oči načinom svog odijevanja, ali su svojim glasnim komentarima skretali pažnju na sebe. Sve ono što je odudaralo od uobičajenog izgleda, načina odijevanja, stila života, uveseljavalo je naše očeve i djedove. Tragedija tih naših osobenjaka bila je u tome što su živjeli u malom mjestu gdje se sve brzo zapazi, odnosno u gradiću koji je sklon šali, nerijetko surovoj i nemilosrdnoj.

Borčić kaže da je sreća u nesreći bila to što mnogi od njih nisu bili svjesni onoga što su s njima izvodili naši sugrađani. Dok su neki od njih bili slaboumni, mentalno zaostali, dotle su drugi bili sasvim normalni, a u nekim slučajevima čak ništa manje inteligentni od nekih koji su ih "hvatali u đir", a vrlo često nadprosječno duhoviti. Neki od njih su ostali samo ekscentrici, oriđinali ili najviše čudaci, dok su drugi postali ono najgore što je moguće u takvim mjestima stekli su etiketu mjesnih redikula.