Četvrtak je u Dalmaciji donio iznimno visoke temperature za drugu polovicu studenoga, a na brojnim meteorološkim postajama živa u termometru premašila je 20 stupnjeva. Prema podacima mreže Crometeo, među najtoplijim lokacijama istaknula se Komiža na Visu s čak 22,8 °C, dok je u Jesenicama izmjereno 21,8 °C, na području Metkovića 21,7 °C, u Stonu 21,6 °C, a u Brocama, Zamaslinama i Zatonu Dolima 21,5 °C. Vrlo toplo bilo je i na Korčuli, gdje su Blato i Vela Luka dosegnuli 21,2 °C, zatim u Makarskoj s 21,1 °C te u Pločama i Kominu s 21,0 °C. I u splitskom području temperature su bile visoke, pa je u Stobreču izmjereno 20,9 °C, a u Dubrovniku, na postaji Gruž, 20,5 °C. Zanimljivo je da je i na području Šestanovca, na 231 metar nadmorske visine, temperatura dosegnula 21,1 °C.

Istodobno je u najvišim planinskim predjelima bilo znatno hladnije, pa je na Sinjalu, najvišem vrhu Dinare, dnevni maksimum iznosio samo 7,5 °C. Razlika između najtoplije Komiže i najvišeg vrha Hrvatske tako je premašila 15 stupnjeva.

Zanimljivo, natprosječna toplina nastavila se i u večernjim satima. Tako su pojedine lokacije u srednjoj i južnoj Dalmaciji iza 19 sati mjerile više od 20 Celzijusovih stupnjeva. Tako visoke vrijednosti temperature zraka su rekordno visoke za datum.

Dan je obilježilo jugo, a kasno popodne i navečer vjetar je okretao na lebić, zatim pulenat i tramontanu. Najjači vjetar puhao je na Prevlaci gdje su zabilježeni olujni udari lebića preko 100 km/h.

Nizak tlak zraka uvjetovao je izraženu plimu. Tako je more izlilo na niže dijelove obale, primjerice u Starom Gradu i Trogiru.

Mareograf u Starom Gradu zabilježio je 48 centimetara višu razinu mora od prosječne.

Nestabilno će biti i sljedećih dana. Petak će biti manje vjetrovit od četvrtka i tek malo svježiji. U subotu će biti dosta sunca, ali uz mogućnost slabog i prolazno pljuska. Oblačnije i vjetrovitije u nedjelju kada će ponovno biti jakog i vrlo jakog juga uz kišu. Prolazno zahlađenje stiže u prvom dijelu sljedećeg tjedna.