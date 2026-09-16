Isti splitski lokal opljačkan dvaput u samo nekoliko dana: 42-godišnjak završio u pritvoru

Policijski službenici Prve policijske postaje Split su dovršili kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom, provedeno zbog sumnje da je počinio kazneno dva kaznena djela teške krađe iz članka 229. stavka 1. Kaznenog zakona te je predan pritvorskom nadzorniku.

"Utvrđena je osnovana sumnja da je 14. rujna 2026.g. u noći, provalio u ugostiteljski objekt i otuđio novac te da je 8. rujna 2026.g., tijekom noći, također provalio u isti objekt i otuđio novac. S obzirom da se radi o osobi koja je do sad prijavljivana za kaznena djela, u većini imovinskog kriminaliteta, smatramo da postoje osnove za određivanje istražnog zatvora", izvijestili su iz PU SD.