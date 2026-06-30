"Isti grad, isti zrak dijeli se na elitne i neelitne kvartove": Anka Đikić oštro reagirala nakon nestanka struje

Dijelovi Splita i Podstrane sinoć su se suočili s nestankom električne energije, a kvar je, osim problema građanima, otvorio i jednu sasvim drugu temu — način na koji komentiramo tuđu nevolju.

Na objavu Dalmacije Danas o nestanku struje u istočnom dijelu Splita i okolnim mjestima osvrnula se Anka Đikić, ravnateljica dječjeg vrtića Udruge Anđeli i splitska humanitarka. U svojoj objavi upozorila je kako se prečesto podrazumijevaju stvari bez kojih svakodnevni život ne funkcionira, ali i kako se, nažalost, prečesto podrazumijevaju i ljudi.

"Koliko je mnogo stvari koje u životu podrazumijevamo"

Đikić je svoj osvrt započela razmišljanjem o osnovnim stvarima koje ljudi često uzimaju zdravo za gotovo. "Koliko je mnogo stvari koje u životu podrazumijevamo... Koliko je mnogo stvari koje u životu trošimo nerazumno... Tako je s vodom i sa strujom... Ali nažalost i s ljudima...", napisala je.

Podsjetila je da su bez struje ostali Kila, Podstrana i dio Sirobuje, i to više puta tijekom poslijepodneva, dodavši kako se električna energija u međuvremenu vratila. No, kako je istaknula, više od samog nestanka struje zabolio ju je komentar ispod članka Dalmacije Danas.

Zabolio je komentar o "elitnim kvartovima"

Đikić se posebno osvrnula na komentar u kojem se, kako navodi, jedan "samoprozvani elitni" stanovnik grada naslađivao zbog toga što su bez struje ostali "elitni kvartovi Kila i Podstrana". "E, moj narode... Što to ima u ljudima tužno, pretužno...", poručila je.

U nastavku je upozorila da se nestanak struje ne bi trebao promatrati kroz prizmu kvartovskih podjela i društvenih etiketa. "Je li veći problem kad Meje ostanu bez struje? Kad Bačvice ostanu bez struje?... Ne mogu i ne želim se navikavati na takve komentare i podjele!", napisala je Đikić.

"Kako je ljudima s malim bebama, starima i bolesnima?"

Posebno je naglasila da se u takvim situacijama treba misliti na one kojima nestanak struje može izazvati ozbiljne poteškoće — obitelji s malom djecom, starije i bolesne osobe, kao i ljude ovisne o medicinskim aparatima.

"I da nisam stanovnica Kile, da živim na Marjanu, zapitala bih se kako je ljudima koji su ostali bez struje na ovakvom toplinskom udaru, kako je ljudima s malim bebama, kako je starima i bolesnima, kako je ljudima ovisnim o aparatima koji nemaju agregat...", napisala je. Njezina objava ubrzo se pretvorila u širi apel protiv podjela u gradu, ali i protiv ravnodušnosti prema tuđim problemima.

"Isti grad, isti zrak dijeli se na elitne i neelitne kvartove"

Đikić je na kraju poručila kako se društvo često čudi velikim podjelama, dok se istodobno i unutar istog grada stvaraju nove granice među ljudima.

"Moj Bože, gdje smo stigli... Čudimo se podjelama sjevera i juga, BBB i Torcide, a isti grad, isti zrak se dijeli na elitne i neelitne kvartove...", napisala je. Objavu je zaključila snažnom porukom:

"Nema dalje, gasi sve, gotovo je..."